Zidane reçoit un cadeau en or de Deschamps

Zidane reçoit un cadeau en or de Deschamps

Equipe de France
parGuillaume Conte
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Deschamps l’avait énervé, il s'est déchaîné avec Zidane. Eduardo Camavinga, déçu de ne pas avoir été pris à la Coupe du monde par DD, a sorti de très grosses performances avec les Bleus cet automne.
Ce n’est clairement pas une habitude dans l’histoire récente du football français, mais les Bleus ont changé de sélectionneur cet été. Forcément, les comparaisons pleuvent entre le style de Didier Deschamps, très prudent et calculateur, plus expérimenté aussi, et celui de Zinedine Zidane, qui ne cache pas qu’il apprécie chaque minute et a envie de donner cet élan de générosité et de jeu vers l’avant à ses joueurs.

Camavinga a montré un autre visage sous Zidane

Les premiers retours chez les Tricolores sont forcément excellents, et certains joueurs déjà importants sous Didier Deschamps, ont semblé revivre. C’est le cas d’Eduardo Camavinga, qui pensait bien être un élément majeur des Bleus avant d’être zappé cet été pour la Coupe du monde 2026.
A l’heure du bilan de ces deux premières semaines de Zidane avec la France, Fabrice Hawkins a fait le tour des joueurs concernés. Et pour le journaliste de RMC, le milieu de terrain du Real Madrid a réellement montré un visage conquérant, alors qu’il était surmotivé à l’idée de montrer à Didier Deschamps qu’il s’était trompé en le laissant de côté pour le Mondial en Amérique.
« Il y en a plusieurs qui ont marqué des gros points. Déjà il y a Michael Olise, Dayot Upamecano, Mika Maignan, mais ils devaient être au niveau et ils l’ont été. On va parler des milieux de terrain avec Eduardo Camavinga qui était très attendu aussi, il n’avait pas été pris par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Il voulait marquer le coup et être performant », a souligné Fabrice Hawkins, qui sait que la mission de l’ancien Rennais a été réussie. Eduardo Camavinga s’est montré très actif, précieux à la récupération et simple dans l’utilisation du ballon. Des performances importantes à l’heure où Zinedine Zidane se pose encore des questions sur son milieu de terrain, même si des joueurs comme Lucas Da Cunha et Rayan Cherki ont marqué des gros points dans la nouvelle organisation.
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