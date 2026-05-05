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Zidane en équipe de France, c'est confirmé au Real Madrid

Equipe de France05 mai , 13:00
parGuillaume Conte
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Zinedine Zidane se tient prêt à prendre la suite de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Le Real Madrid en a eu la confirmation récemment.
Didier Deschamps va disputer sa dernière compétition à la tête de l’équipe de France, et laisser la main à son successeur. Un sujet qui ne fait pas vraiment débat en France, tant le tapis rouge est déroulé pour Zinedine Zidane, qui a patiemment attendu le bon moment depuis des années. Après ses deux premiers passages au Real Madrid, Zizou a refusé toutes les propositions, du PSG aux clubs anglais, du Qatar à un retour dans la Casa Blanca.
Et pour les derniers qui douteraient de la venue prochaine du champion du monde 1998 sur le banc de touche de l’équipe de France, une nouvelle information vient de paraitre. En effet, dépité de voir son équipe s’effondrer et de voir les titres s’envoler, un Florentino Pérez très nostalgique des années Zidane et Ancelotti, a rappelé le technicien français pour lui demander s’il était prêt à reprendre du service dans la capitale espagnole pour la saison prochaine. Kylian Mbappé y était évidemment très favorable, et tout le vestiaire du Real également.
Mais selon AS, la réponse a été limpide de la part de Zidane, qui ne compte pas s’asseoir une nouvelle fois sur le banc de touche de Santiago Bernabeu. L’ancien meneur de jeu a décliné cette offre, expliquant qu’il allait avoir d’autres responsabilités dans les mois à venir. Un coup dur pour le Real Madrid, mais une arrivée en préparation pour Zizou avec les Bleus qui ne fait désormais plus aucun doute.
Pour remplacer Alvaro Arbeloa apprécié par les joueurs mais considéré comme pas suffisamment expérimenté pour relever le Real Madrid, Florentino Pérez s’est tourné sur des profils bien connus comme Max Allegri, Jurgen Klopp et un José Mourinho qui n’attend que ça pour revenir par la grande porte. Le nom de Didier Deschamps a aussi été évoqué, même si l’entourage de l’entraineur français a nié cette rumeur, du moins tant qu’il sera encore en équipe de France.
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