Zidane demande un lourd service à Luis Enrique

La course au prochain Ballon d'Or fait rage, alors que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé revendiquent tous les deux le sacre final. Une situation qui pourrait dégénérer en interne, et qui inquiète forcément Zinedine Zidane.

Ce vendredi, Zinedine Zidane dévoilera officiellement sa toute première liste en tant que sélectionneur de l' équipe de France . A 18h, les journalistes et les observateurs du football français, seront aux aguets pour découvrir qui sont les joueurs choisis par le nouveau sélectionneur pour participer aux quatre rencontres que disputera la France entre le 25 septembre et le 5 octobre.

Et si pour l'instant, ce rassemblement n'a pas encore eu lieu, il est déjà quelque peu chamboulé par une soi-disant guerre interne entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le second aurait mal interprété des propos du premier sur le Ballon d'Or, ce qui laisse penser que leurs retrouvailles seront salées.

Le premier dossier épineux de Zidane

C'est pourquoi, selon El Nacional, Zinedine Zidane a l'intention de contacter Luis Enrique pour lui demander de tenter d'apaiser les tensions, au moins auprès d'Ousmane Dembélé. Le sélectionneur des Bleus cherche à tout prix à éviter un climat délétère entre deux des joueurs les plus importants de son groupe. A la demande de ZZ, l'entraineur parisien doit servir d'interlocuteur avec le lauréat du dernier Ballon d'Or afin de l'aider à interpréter plus positivement les propos de Kylian Mbappé.

Pour rappel, le capitaine des Bleus s'est récemment comparé à « l'élu » du football français, tout en sous-entendant que certains récents vainqueurs du Ballon d'Or n'avaient pas forcément été les meilleurs joueurs de la saison. En toute logique, cette sortie a été mal perçue par le clan Dembélé. Après la victoire face à Brest, Ousmane a d'ailleurs répondu : « Je n'ai jamais été l'élu, j'ai bossé et j'ai été récompensé dans une année fantastique avec le Paris Saint-Germain ». Un premier dossier épineux que Zidane doit à tout prix mettre à plat.