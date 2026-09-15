Liverpool déjà prêt à payer 120 ME pour remplacer Barcola

Liverpool déjà prêt à payer 120 ME pour remplacer Barcola

Premier League15 sept. , 21:00
parCorentin Facy
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Quelques semaines seulement après avoir payé 125 millions d’euros pour Bradley Barcola, Liverpool s’intéresse de près à un nouvel ailier. Le club de la Mersey est très intéressé par Estevao.
Très actif il y a un an avec les signatures de Wirtz, Ekitike ou encore Isak, Liverpool a de nouveau fait sauter la banque au mercato estival. Les Reds ont notamment investi 125 millions d’euros hors bonus pour attirer Bradley Barcola en provenance du Paris Saint-Germain. L’ailier français de 24 ans était la priorité d’Andoni Iraola, qui croit beaucoup en l’ancien Lyonnais. Ce dernier vit d’ailleurs des débuts compliqués, avec zéro but et zéro passes décisives en trois matchs et de gros ratés contre l’Atlético de Madrid puis contre Fulham.
Cela vaut déjà à Barcola quelques critiques Outre-Manche, où la patience est bien plus limitée que le carnet de chèques. A ce propos, le journaliste Ekrem Konur affirme que Liverpool a déjà un nouvel ailier dans le viseur. Notre confrère révèle sur X que le champion d’Angleterre 2025 ainsi que Barcelone s’intéressent de près à Estevao. Recruté par Chelsea à Palmeiras pour un peu plus de 50 millions d’euros, l’international brésilien de 19 ans est confronté à une forte concurrence chez les Blues. Son profil plaît énormément à Liverpool, qui pourrait le recruter entre 110 et 120 millions d’euros selon le journaliste.

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Si l’opération venait à aboutir, ce ne serait de toute évidence pas une bonne nouvelle pour Bradley Barcola puisque les deux joueurs évoluent au même poste. Reste maintenant à connaître exactement l’utilisation du Français sous Andoni Iraola. Face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions, l’ancien Parisien, habitué à jouer à gauche au PSG, a par exemple évolué dans le couloir droit, laissant l'autre côté au jeune Rio Ngumoha. Arrivée d’Estevao ou pas dans les mois à venir, Bradley Barcola sait qu’il n’aura pas autant de temps qu’au PSG pour s’adapter sans échapper aux critiques et à la pression d'un club populaire et médiatique tel que Liverpool.
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alors serge le mytho t'a toujours pas retrouver les preuves que tu avais hier? mdr On sait bien tous les deux que tu t'es retenu hein ! il est facile de voir juste au dessus et en dessus qui a répondu systématiquement en moins de 5min à mes messsages toute l'aprem ! Le mytho qui a soit disant bossé mdr Je comprends mieux pourquoi tu défends ta copine Sergio ! entre troll mythos ou se soutient :)

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