Liverpool déjà prêt à payer 120 ME pour remplacer Barcola

Quelques semaines seulement après avoir payé 125 millions d’euros pour Bradley Barcola, Liverpool s’intéresse de près à un nouvel ailier. Le club de la Mersey est très intéressé par Estevao.

Très actif il y a un an avec les signatures de Wirtz, Ekitike ou encore Isak, Liverpool a de nouveau fait sauter la banque au mercato estival. Les Reds ont notamment investi 125 millions d’euros hors bonus pour attirer Bradley Barcola en provenance du Paris Saint-Germain. L’ailier français de 24 ans était la priorité d’Andoni Iraola, qui croit beaucoup en l’ancien Lyonnais. Ce dernier vit d’ailleurs des débuts compliqués , avec zéro but et zéro passes décisives en trois matchs et de gros ratés contre l’Atlético de Madrid puis contre Fulham.

Cela vaut déjà à Barcola quelques critiques Outre-Manche, où la patience est bien plus limitée que le carnet de chèques. A ce propos, le journaliste Ekrem Konur affirme que Liverpool a déjà un nouvel ailier dans le viseur. Notre confrère révèle sur X que le champion d’Angleterre 2025 ainsi que Barcelone s’intéressent de près à Estevao. Recruté par Chelsea à Palmeiras pour un peu plus de 50 millions d’euros, l’international brésilien de 19 ans est confronté à une forte concurrence chez les Blues. Son profil plaît énormément à Liverpool, qui pourrait le recruter entre 110 et 120 millions d’euros selon le journaliste.

Si l’opération venait à aboutir, ce ne serait de toute évidence pas une bonne nouvelle pour Bradley Barcola puisque les deux joueurs évoluent au même poste. Reste maintenant à connaître exactement l’utilisation du Français sous Andoni Iraola. Face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions, l’ancien Parisien, habitué à jouer à gauche au PSG, a par exemple évolué dans le couloir droit, laissant l'autre côté au jeune Rio Ngumoha. Arrivée d’Estevao ou pas dans les mois à venir, Bradley Barcola sait qu’il n’aura pas autant de temps qu’au PSG pour s’adapter sans échapper aux critiques et à la pression d'un club populaire et médiatique tel que Liverpool.