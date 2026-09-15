L'OM joue le maintien, Genesio s'est fait arnaquer

Bruno Genesio est tombé de très haut cet été, en découvrant que l’OM ne pouvait pas recruter pour comps'enser les nombreux départs lors du mercato. Une politique menée par Frank McCourt qui met un coup aux ambitions européennes du nouvel entraîneur marseillais.

Très enthousiaste à son arrivée à l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio a rapidement affiché des ambitions élevées. Sans parler de Ligue des Champions, l’ex-entraîneur de Rennes et du LOSC a fait savoir que l’OM devait impérativement viser le top 6 et par conséquent une qualification en coupe d’Europe. Le mercato est ensuite passé par là, et il a fait très mal à l’effectif olympien. Aubameyang, Greenwood, Traoré, Timber, Balerdi, Medina ou encore Rulli sont partis. Dans le sens des arrivées en revanche, le calme plat a régné tout l’été.

Aucune recrue n’a posé ses valises à Marseille au grand dam de Bruno Genesio. La faute à un Frank McCourt impitoyable, qui a fermé le robinet comme jamais. Consultant pour FC Marseille, Thierry Mode l’affirme, le patron du club a menti à Bruno Genesio, qui pensait au moins avoir la possibilité de faire venir un ou deux joueurs, libres ou en prêt.

« Genesio pensait que le club allait pouvoir recruter un ou deux joueurs. C’est pour ça qu’il avait fixé l’objectif d’être européen à la fin de la saison. Maintenant que le mercato est terminé et qu’on a fait zéro recrue et que son effectif est amoindri par rapport à ce qu’il avait prévu, il a raison de s’inquiéter. Ce n’est pas à lui d’afficher les ambitions du club. C’est à McCourt de le faire ou au président » a-t-il d'abord lancé sur FC Marseille avant de conclure.

« Plutôt que d’annoncer qu’on va jouer l’Europe, je ne vois plutôt jouer le maintien cette saison. Au soir de la 4e journée, on est 12e et que dimanche, c’est le PSG qui arrive… On peut se retrouver 15e ou 16e même s’il y a parfois des miracles dans le football. Si on joue le maintien, on a pas l’effectif construit pour, qui vont aller à la guerre tous les week-ends » a lancé Thierry Mode, très inquiet pour la suite de la saison de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir si, en dépit d’un effectif très réduit en qualité et en quantité, Bruno Genesio parviendra à faire des miracles à l’OM et, au-delà d’un maintien, de viser une éventuelle place en coupe d’Europe.