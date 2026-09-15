L'OM joue le maintien, Genesio s'est fait arnaquer

c est marrant tous ces gens qui sont dans le bureau, dans la tete, ou qui savent ce que ces gens se disent.... certainement un dons donné à pas mal de monde..... des genies
il fera une très belle association avec l'international Roumain Jude Bellingham et l'Argentin Mbappé
alors serge le mytho t'a toujours pas retrouver les preuves que tu avais hier? mdr On sait bien tous les deux que tu t'es retenu hein ! il est facile de voir juste au dessus et en dessus qui a répondu systématiquement en moins de 5min à mes messsages toute l'aprem ! Le mytho qui a soit disant bossé mdr Je comprends mieux pourquoi tu défends ta copine Sergio ! entre troll mythos ou se soutient :)
Et oui on se console comme on peut. Je compatis.
ta vie est tellement merdique Remi.... ça ferait presque pitie
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
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|6
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|5
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|1
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|5
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|2
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|4
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|4
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|1
|2
|8
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|4
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|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
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|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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"On n'a pas des joueurs pour aller aller a la guerre tous les week end" Titi #OM