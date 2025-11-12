ICONSPORT_273163_0093
Nicolas de Tavernost, président de LFP Média

Zack Nani siffle la fin du match, Ligue 1+ a la rage

Equipe de France12 nov. , 21:00
parEric Bethsy
0
En négociations avec Zack Nani pour les droits des matchs de l’équipe de France Espoirs, Ligue 1+ n’a pas trouvé d’accord avec le streamer. La situation agace la chaîne de la Ligue de Football Professionnel qui montre les coupables du doigt.
On peut parler d’un premier échec pour Ligue 1+. Plutôt satisfaite du nombre d’abonnés attirés jusqu'ici, la chaîne de la Ligue de Football Professionnel souhaitait agrandir son catalogue avec les matchs de l’équipe de France Espoirs. Encore fallait-il trouver un accord avec le détenteur des droits Zack Nani, ainsi qu’avec Free qui possède l’exclusivité auprès du streamer. Mais après de longues discussions, les différentes parties n’ont pas réussi à s’entendre.
« Il n'y aura pas l'équipe de France Espoirs sur Ligue 1+. Ça ne sera qu'avec moi, a annoncé Zack Nani dans un live sur Twitch. Je vous ferai du contenu sur l'équipe de France Espoirs à chaque rassemblement. J'irai là-bas avec mes équipes, on vous filmera leur quotidien, on fera des moments, des trucs sympas. On vous fera ça bien. C'est le but. Je n'ai rien contre Ligue 1+, c'est juste qu'on n'a pas pu trouver d'accord. Rien de négatif. Comme je l'ai déjà dit, moi j'aime bien la Ligue 1, je suis moi-même abonné à Ligue 1+. On n'a juste pas pu trouver un accord pour plusieurs raisons. En plus, les raisons sont assez simples en soi. Il y a eu des articles dessus. »

« Mais en gros, pour m'accompagner avec les Espoirs, comme vous pouvez le savoir, j'ai mon canal Free, a rappelé le streamer. Free nous a accompagnés dès le début, ce qui nous a permis de financer tout ça. Et globalement ils ont eu l'exclusivité sur le fait que ce soit diffusé sur Free. Entre la Ligue et Free, on n'a pas pu trouver un accord qui fasse plaisir à tout le monde donc ça reste chez moi. Ce n'est pas scandaleux, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal. Personne n'est lésé. Moi j'ai payé mes droits et je vais vivre mon truc jusqu'à l'Euro 2027. »
Selon L’Equipe, la situation agace Ligue 1+. Le diffuseur du championnat rappelle que la Fédération Française de Football, qui a vendu les droits à Zack Nani, connaissait ses intentions après un courrier envoyé en septembre. La chaîne s’étonne aussi du comportement de Free, distributeur de Ligue 1+ qui n’a pourtant rien fait pour faciliter un accord.
0
