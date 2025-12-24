bakola va tout casser stupefaction a l om iconsport 265502 0071 396653

OM : Gros danger dans le dossier Bakola

OM24 déc. , 15:30
parQuentin Mallet
Nouvelle pépite issue du centre de formation de l'Olympique de Marseille, Darryl Bakola affole certains des plus grands clubs européens. A 18 ans seulement, ses qualités sont déjà reconnues à l'étranger.
Est-ce que l'OM arrivera à sonner la fin de la récréation dans le dossier Darryl Bakola ? C'est l'une des questions que les supporters phocéens se posent depuis plusieurs semaines. A l'instar de Robinio Vaz avant lui, le jeune milieu offensif de 18 ans est en train de prendre une importance de plus en plus grande au sein du paysage footballistique marseillais. Après avoir glané quelques minutes ci et là en début de saison, Darryl Bakola a eu l'opportunité d'être titularisé pour la réception de Newcastle en Ligue des champions le 25 novembre dernier.

Et il a plus que répondu présent avec un match plein et une passe décisive en une heure de jeu. Les promesses à son égard sont donc très importantes, et ça, les gros clubs étrangers le voient bien. Pendant que Pablo Longoria et Medhi Benatia travaillent activement sur une prolongation, certains veulent profiter de l'incertitude qui plane.

Darryl Bakola affole les grands clubs

C'est en tout cas ce qu'il faut comprendre des informations d'Ekrem Konur. Le journaliste insider affirme que Darryl Bakola est dans le viseur de nombreux grands clubs européens, parmi lesquels on retrouve l'Inter Milan, le Bayer Leverkusen, Chelsea, Arsenal et Newcastle. Les recruteurs de tous ces clubs suivent de très près sa progression avec l'OM, que ce soit chez les jeunes ou chez les pros. Autant de clubs qui ont pour habitude de recruter des pépites pour les faire progresser. Ces convoitises accrues ne font que convaincre les dirigeants phocéens qu'une prolongation doit rapidement être actée.
Son contrat actuel court jusqu'en juin 2027, il y a donc un début d'urgence à ce niveau-là. Toujours selon la même source, la direction marseillaise prévoit de prolonger son contrat jusqu'en juin 2030 afin de s'assurer un bel avenir avec sa pépite, tout en dissuadant les gros clubs européens. A Darryl Bakola désormais d'exprimer sa priorité pour sa progression. Rester à l'OM, ou rejoindre un grand club européen.
