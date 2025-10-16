ICONSPORT_273651_0029

Walid Acherchour s'excuse platement devant Thauvin

Equipe de France16 oct. , 9:00
parCorentin Facy
1
Les propos de Walid Acherchour à l’encontre de Florian Thauvin ont fait grand bruit pendant la trêve internationale. Le consultant de RMC et du Winamax FC s’en est excusé auprès de l’attaquant du RC Lens.
Très surpris par la sélection de Florian Thauvin en équipe de France et plus encore par son leadership dans le groupe après six ans d’absence, Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots au sujet de l’attaquant du RC Lens cette semaine. « Le voir prendre la parole à la mi-temps après plus de 6 ans d’absence… Je ne sais même pas si Olise le connaît » s’interrogeait notamment le chroniqueur de l’After Foot ces derniers jours. Un passage qui a fait beaucoup parler alors que parallèlement, Walid Acherchour s’est étonné de la sélection de Florian Thauvin après seulement quelques bons matchs depuis son retour en Ligue 1.
Des déclarations qui ont fait énormément réagir pendant la trêve internationale au point d’arriver aux oreilles du joueur, apparemment affecté par ces propos. Sur l’antenne de RMC, Walid Acherchour a ainsi présenté ses excuses à l’ancien ailier de Newcastle et de l’Olympique de Marseille. « Au sujet de Florian Thauvin, je n’aurais pas dû dire cette phrase-là sur Olise. Surtout qu’apparemment, elle l’a touché ou en tout cas elle a pu faire du mal. Cela a pu être perçu comme un manque de respect envers Florian Thauvin et ce n’était pas mon idée. Le problème c’est que maintenant tout est repris, mais tu n’as pas tout entendu, tout le passage. On voit juste ‘Walid a dit que Olise ne connaissait pas Thauvin’ » a d'abord lancé le chroniqueur avant de poursuivre son argumentaire.

« Ce que je voulais expliquer, c’est que j’étais surpris qu’après six ans d’arrêt en équipe de France, que Thauvin arrive à la mi-temps et s’exprime de cette manière. J’étais gêné, je me demandais comment les gens ont réagi autour. J’ai dis que l’équipe de France avait changé et pourquoi j’ai pris Olise en exemple ? J’ai pris l’exemple d’un joueur formé en Angleterre qui a joué à QPR et à Crystal Palace pendant que Thauvin était aux Tigres, à l’Udinese et à Lens ces six dernières années. J’ai juste dit ça, que Thauvin devait attendre encore un peu pour être ce leader, surtout qu’il était 7e remplaçant » a lancé Walid Acherchour, qui estime toujours que la sélection de Florian Thauvin était un peu précoce et que son leadership dans le vestiaire est discutable. Mais qui regrette sa punchline sur Michael Olise, perçu par certains comme un véritable manque de respect à l’encontre du gaucher de 32 ans.
1
Loading