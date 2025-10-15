EdF : Pierre Ménès arbitre le clash Acherchour-Thauvin

Pierre Ménès a livré son sentiment sur le retour de Florian Thauvin en équipe de France, que Walid Acherchour n’a pas compris et a jugé injustifié après seulement sept bons matchs de Ligue 1 avec Lens.

C’est le sujet qui a fait le plus réagir en cette période de trêve internationale. Après six ans d’absence, Florian Thauvin a effectué son grand retour en équipe de France . Buteur contre l’Azerbaïdjan, le milieu offensif du RC Lens s’est même senti poussé des ailes en prenant la parole dans le vestiaire à la mi-temps du premier match en remontant les troupes avec un discours de leader. Cela avait surpris Walid Acherchour, très étonné de voir Florian Thauvin prendre autant de place dans un groupe tricolore qu’il ne retrouvera peut-être plus jamais lorsque Dembélé, Doué, Barcola ou encore Thuram et Kolo Muani seront de retour.

Mais pour Pierre Ménès, l’avis tranché du chroniqueur du Winamax FC n’a rien de choquant. Au contraire, l’ancien sniper de Canal+ a plutôt volé au secours de son confrère lors de sa dernière vidéo sur YouTube. « Walid dit ce qu’il veut. On ne peut pas d’un côté se plaindre que Ligue1+ soit totalement aseptisé et de l’autre côté se plaindre que des consultants aient des avis tranchés. Moi je suis plus pour les avis tranchés que pour l’aseptisation à outrance. Prendre la parole dans un vestiaire, c’est quelque chose qui ne se calcule pas. Si Flo l’a fait, c’est qu’il se sentait en capacité de le faire et légitime pour le faire. Il avait quelque chose à dire. Je ne pense pas que ce soit de sa part une preuve de trop d’aisance, pour montrer que c’est lui le patron. Ce n’est pas ça du tout » a d'abord lancé l'ex-consultant du Canal Football Club avant de poursuivre.

« Après, c’est vrai qu’il y a eu une hype invraisemblable sur le retour de Thauvin, qui a juste marqué le 3e but contre l’Azerbaïdjan. Il n’y a pas de quoi en faire des caisses. Mais c’est toujours pareil, la culture de l’instant… Il marque ce but et déjà il doit aller à la Coupe du monde. Doucement, il ne faut pas oublier qu’il manquait six attaquants potentiellement titulaires et sept avec Mbappé en Islande » estime Pierre Ménès, lequel semble globalement apprécier le franc-parler de Walid Acherchour et qui en plus n’est pas en désaccord avec son confrère sur le cas Thauvin. Reste que sportivement, le Lensois a plutôt gagné des points sur ce rassemblement. A voir maintenant si cela va suffire pour gagner sa place dans le groupe pour la Coupe du monde aux Etats-Unis en juin prochain.