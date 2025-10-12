ICONSPORT_272230_0460
Walid Acherchour

Lens : Walid Acherchour pris pour cible, il riposte

Lens12 oct. , 13:00
parCorentin Facy
0
Walid Acherchour s’est mis la communauté lensoise à dos en expliquant en milieu de semaine que selon lui, Florian Thauvin ne méritait pas sa sélection en équipe de France. Le consultant du Winamax FC a riposté.
Un bon début de saison avec le RC Lens, et Florian Thauvin est déjà de retour en équipe de France. Certes, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille profite d’une cascade de blessés à son poste (Barcola, Doué, Dembélé) mais pour Walid Acherchour, il était tout de même trop tôt pour rappeler le champion du monde 2018. En milieu de semaine, le consultant du Winamax FC avait exprimé un avis en ce sens, affirmant par exemple qu’un joueur tel que Corentin Tolisso, brillant avec l’OL depuis plus d’un an, méritait davantage même s'il s’agit d’un poste différent. En exprimant un tel avis, Walid Acherchour s’est attiré les foudres des supporters du RC Lens, véhéments à son égard sur les réseaux sociaux. Après la victoire contre l’Azerbaïdjan avec un but de… Thauvin, le consultant a répondu à ses nouveaux détracteurs. 
« Thauvin a montré sa détermination, il met un but exceptionnel. C’est super, moi je suis très content pour lui. Maintenant, pour ceux qui veulent m’attraper sur les réseaux sociaux… De toute façon, il y a beaucoup de clubisme. Les supporters lensois ne connaissaient pas Thauvin il y a trois semaines et le protègent maintenant, il y a une guerre chez les Lensois, c’est exceptionnel. Les mecs, ils sont énervés. Moi j’ai de la sympathie pour Thauvin, c’est un super mec. Moi, on m’a posé une question sur sa sélection et j’ai dit que sa dynamique n’était pas assez longue pour déjà arriver en équipe de France » a d’abord lancé Walid Acherchour dans le WFC avant de poursuivre. 

Lire aussi

EdF : Thauvin prêt à dire stop, l'incroyable confessionEdF : Thauvin prêt à dire stop, l'incroyable confession
EdF : Thauvin, c’est Mondial !EdF : Thauvin, c’est Mondial !
« Pour moi, ça ne suffit pas. J’ai donné mon avis, mais on ne le donnera plus car lorsque tu donnes vraiment ton avis, ça ne va pas. Je dis juste que comment il a été amené médiatiquement et comment il est arrivé à Clairefontaine, je n’ai pas trouvé ça cohérent par rapport à Didier Deschamps. Ce n’est pas à Thauvin que j’en veux, bravo à lui, je lui souhaite le meilleur. Je ne vais pas m’enfermer dans un avis parce qu’on m’a posé une question sur une liste de sélection. J’ai juste répondu à ça, ça plait ou ça plait pas, ça va on va s’en remettre » a conclu le chroniqueur, qui ne change pas un mot à ce qu'il a dit au sujet de la sélection de Florian Thauvin. Ce qui ne lui empêche pas de féliciter le meneur de jeu du RC Lens pour son excellente prestation face à l’Azerbaïdjan, en attendant de le revoir peut-être à l’oeuvre face à l’Islande ce lundi.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_254096_0073
OL

OL : Un ancien Lyonnais veut imiter Ghezzal

ICONSPORT_273048_0002
OM

L'OM ment, Adrien Rabiot donne sa vérité

ICONSPORT_250261_0025
OM

OM : Son salaire est colossal, Longoria exige son départ

ICONSPORT_272028_0033
Mercato

11 millions d'euros pour l'OL, trois cadors s'arrachent Lukeba

cdm 2026 memphis depay sauve les pays bas en lituanie iconsport 269571 0003 398548
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche

Fil Info

14:30
OL : Un ancien Lyonnais veut imiter Ghezzal
14:00
L'OM ment, Adrien Rabiot donne sa vérité
13:40
OM : Son salaire est colossal, Longoria exige son départ
13:20
11 millions d'euros pour l'OL, trois cadors s'arrachent Lukeba
13:05
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche
12:40
Chelsea réclame 130 millions d'euros, le PSG est KO
12:20
OM : Endrick à Marseille, deal annulé !
12:14
Maignan capitaine de la France en Islande
12:00
EdF : Liverpool adore Didier Deschamps

Derniers commentaires

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

9 sera toujours moins grand que ... 13 😘😘😘😂😁😄

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

Creuse encore le ricain tu vas peut-être trouver du pétrole 😁😁😄😄 et oui oui nous 13 titres de championnat 13 !!!

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ne te rends pas malade pour ça, le gentleman bégayeur là, rires. Tu dis "je ne comprends même pas ta question" et le commentaire d'après tu affirmes avoir répondu. Décide-toi, tu as compris sa question ou pas? Simple comme bonjour. Et oui.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, les faux-fuyants dans les paroles et les vraies fuites dans les gares, le nabot de Bourges. Et oui, rires.

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

Depuis 1904, ton vieux club de banlieue saigne * Il aura fallut des kilomètres cube de gaz pour enfin vous voir remporter des titres 🤣 Sans avoir 10 fois + d argent, c est dur pour vous et l histoire le montre 😘 C est grâce aux frustrés comme toi que notre club est le meilleur de France donc je te remercie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading