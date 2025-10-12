Lens : Walid Acherchour pris pour cible, il riposte

Walid Acherchour s’est mis la communauté lensoise à dos en expliquant en milieu de semaine que selon lui, Florian Thauvin ne méritait pas sa sélection en équipe de France. Le consultant du Winamax FC a riposté.

Un bon début de saison avec le RC Lens, et Florian Thauvin est déjà de retour en équipe de France . Certes, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille profite d’une cascade de blessés à son poste (Barcola, Doué, Dembélé) mais pour Walid Acherchour, il était tout de même trop tôt pour rappeler le champion du monde 2018. En milieu de semaine, le consultant du Winamax FC avait exprimé un avis en ce sens, affirmant par exemple qu’un joueur tel que Corentin Tolisso, brillant avec l’OL depuis plus d’un an, méritait davantage même s'il s’agit d’un poste différent. En exprimant un tel avis, Walid Acherchour s’est attiré les foudres des supporters du RC Lens, véhéments à son égard sur les réseaux sociaux. Après la victoire contre l’Azerbaïdjan avec un but de… Thauvin, le consultant a répondu à ses nouveaux détracteurs.

« Thauvin a montré sa détermination, il met un but exceptionnel. C’est super, moi je suis très content pour lui. Maintenant, pour ceux qui veulent m’attraper sur les réseaux sociaux… De toute façon, il y a beaucoup de clubisme. Les supporters lensois ne connaissaient pas Thauvin il y a trois semaines et le protègent maintenant, il y a une guerre chez les Lensois, c’est exceptionnel. Les mecs, ils sont énervés. Moi j’ai de la sympathie pour Thauvin, c’est un super mec. Moi, on m’a posé une question sur sa sélection et j’ai dit que sa dynamique n’était pas assez longue pour déjà arriver en équipe de France » a d’abord lancé Walid Acherchour dans le WFC avant de poursuivre.

« Pour moi, ça ne suffit pas. J’ai donné mon avis, mais on ne le donnera plus car lorsque tu donnes vraiment ton avis, ça ne va pas. Je dis juste que comment il a été amené médiatiquement et comment il est arrivé à Clairefontaine, je n’ai pas trouvé ça cohérent par rapport à Didier Deschamps. Ce n’est pas à Thauvin que j’en veux, bravo à lui, je lui souhaite le meilleur. Je ne vais pas m’enfermer dans un avis parce qu’on m’a posé une question sur une liste de sélection. J’ai juste répondu à ça, ça plait ou ça plait pas, ça va on va s’en remettre » a conclu le chroniqueur, qui ne change pas un mot à ce qu'il a dit au sujet de la sélection de Florian Thauvin. Ce qui ne lui empêche pas de féliciter le meneur de jeu du RC Lens pour son excellente prestation face à l’Azerbaïdjan, en attendant de le revoir peut-être à l’oeuvre face à l’Islande ce lundi.