Une amende pour Mbappé, la France se dégonfle

Cette semaine, Kylian Mbappé a refusé de participer à une opération commerciale avec l'équipe de France, et s'est donc mis sous la menace d'une sanction financière de la Fédération Française de Football.

Forfait sur blessure vendredi soir à l’occasion du match amical entre la France et la Côte d’Ivoire, Kylian Mbappé devrait pouvoir participer à la rencontre de mardi face à l’Afrique du Sud a confié le sélectionneur national. Mais cela n’a pas empêché la star du Paris Saint-Germain de faire parler d'elle cette semaine. En effet, à la plus grande, et mauvaise, surprise de la Fédération Française de Football, l’attaquant a refusé de quitter sa chambre à Clairefontaine mardi dernier, au moment où ses coéquipiers partaient, eux, pour participer à une opération de marketing avec les sponsors des Bleus. Une attitude assumée par le joueur parisien, lequel a fait savoir via son entourage, qu’il souhaitait que la question des droits à l’image soit remise sur le devant de la scène. Cependant, les partenaires de la FFF versent des centaines de milliers d’euros pour voir leur image être associée aux footballeurs tricolores, et Kylian Mbappé est donc sous la menace d’une amende financière.

Kylian Mbappé risque jusqu'à 50.000 euros d'amende

Dans le document qui lie les internationaux et la Fédération, il est prévu qu’un joueur qui déroge aux règles se voit infliger une amende de 10.000 euros si le sponsor ne dépose pas une réclamation suite à ce comportement, mais l’addition passe à 50.000 euros si le partenaire concerné conteste auprès des services de Noël Le Graët. Kylian Mbappé, qui a signé cette charte en 2017, avant sa première sélection chez les Bleus contre le Luxembourg, risque donc une amende de 10.000 euros pour avoir refusé de participer à cette opération commerciale, pas grand-chose par rapport 173.000 euros empochés en 2021 pour la participation à l’Euro. Cependant, si Noël Le Graët sait se montrer sévère parfois, face à cette attitude du joueur du PSG le patron de la FFF n’ira pas jusqu’à lui coller une amende. « Mbappé devrait échapper au paiement d'une quelconque pénalité, puisque le président de la FFF a de lui-même pris ses distances avec les sanctions prévues dans ce document », annonce Etienne Moatti.

Kylian Mbappé va donc s'en tirer sans aucune sanction, l'idée même d'une punition sportive ayant été rapidement et logiquement écartée. Mais la Fédération Française de Football est désormais dans l'obligation de revoir cet aspect de la relation entre les joueurs internationaux et ses sponsors, l'attitude de Mbappé ayant ouvert la porte à une éventuelle multiplication des refus de participer à des opérations de marketing. Surtout qu'il sera impossible de sanctionner les footballeurs concernés, la jurisprudence Kylian Mbappé étant de mise chez les Bleus depuis cette semaine.