OL : Endrick contre Monaco, voilà pourquoi c’est impossible

Nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais depuis peu, Endrick est particulièrement attendu par les supporters du club rhodanien. Il faudra toutefois qu'ils s'arment de patience car il ne pourra pas participer à la rencontre face à l'AS Monaco le 3 janvier prochain pour des raisons administratives.

Il faudra attendre un peu avant de voir Endrick revêtir le maillot de l' Olympique Lyonnais pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Parti d'un Real Madrid au sein duquel il n'avait aucune chance de disputer le moindre match depuis l'arrivée de Xabi Alonso, le prodige brésilien est venu trouver dans la capitale des Gaules un réconfort certain, du temps de jeu et une chance de jouer la Coupe du monde 2026. Et si jusqu'à présent, il subsistait encore un doute sur la possibilité de voir celui que beaucoup ont comparé à Pelé dès son plus jeune âge être aligné d'entrée le 3 janvier pour le déplacement à Monaco, Hugo Guillemet a éteint tous les espoirs des supporters.

Endrick dispo à partir du 5 janvier

En effet, le journaliste L'Equipe a indiqué qu'il était administrativement impossible de voir Endrick porter le maillot de l'Olympique Lyonnais aussi rapidement après l'ouverture du mercato hivernal le 1er janvier 2026 - et donc de la date officielle de son arrivée dans le Rhône. Ce dernier explique qu'à cause de l'encadrement dont le club fait encore l'objet, il faut compter au minimum 4 jours entre l'arrivée du joueur et son enregistrement définitif auprès des instances du football français. Et si ceux qui croyaient que le fait que la DNCG ait stoppé l'encadrement sur les transferts, Hugo Guillemet rappelle que celui-ci est toujours effectif concernant la masse salariale, ce qui oblige de fait l'OL à ronger son frein et attendre le 5 janvier avant de pouvoir utiliser officiellement son nouveau joueur.

Le match suivant le déplacement à Monaco que ne pourra pas disputer Endrick est une rencontre à Lille dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Pour celle-ci, le Brésilien sera bel et bien là, prêt à faire parler la poudre le plus rapidement possible. Nul doute que l'engouement sera énorme de la part des fans rhodaniens, même si ce match se jouera loin de Lyon.