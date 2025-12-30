City : Rayan Cherki a perdu 6 kilos, c'est vraiment son secret ?

Recruté l'été dernier par Manchester City contre 35 millions d'euros en provenance de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki rend actuellement fou toute l'Angleterre. Pour les consultants de l'After Foot, son niveau est aussi haut grâce à ses kilos en moins.

Peut-on d'ores et déjà dire que Manchester City a fait le coup du siècle en recrutant Rayan Cherki contre « seulement » 35 millions d'euros ? Dans le besoin de vendre, l'Olympique Lyonnais n'avait pas pu obtenir plus, et doit certainement s'en mordre les doigts vu le niveau qu'il affiche depuis qu'il est sous les ordres de Pep Guardiola. Le numéro 10 des Skyblues a encore une fois fait parler son talent face à West Ham en délivrant une passe décisive magnifique à Tijjani Reijnders, de quoi faire de lui le co-meilleur passeur de Premier League avec 7 unités. Pour les consultants de l'After Foot, qui ont eu l'occasion de parler de l'explosion du phénomène outre-Manche, les raisons de ses performances actuelles sont liées en grande partie à une soi-disant perte de poids.

M. Cherki France • Âge 22 • Milieu UEFA Nations League Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Euro U21 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 4 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 13 Buts 2 Passes décisives 7 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup Matchs 2 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

La perte de poids de Rayan Cherki

« On parle souvent de Pep Guardiola et sa problématique du poids des joueurs. J'ai vu Rayan Cherki à Manchester City, il a perdu 5-6 kilos, c'est flagrant. C'est peut-être aussi la réalité du très haut niveau et ce qui lui manquait pour atteindre ce niveau », a d'abord expliqué Maxime Chanot, avant que Kevin Diaz ne reprenne. « Quand j'ai vu que Guardiola et Manchester City faisaient le choix Rayan Cherki, pour lui s'il arrive à prendre ce pli-là en ayant un retard à l'allumage… Forcément, si tu veux réussir au plus haut niveau, il faut que tous ces paramètres soient au max pour pouvoir performer », a expliqué le consultant au micro de RMC.

Pour les supporters lyonnais qui ont vu sa progression, ces mots passent mal. Ces derniers rappellent qu'il sort déjà d'une saison exceptionnelle (44 matchs, 12 buts, 20 passes décisives) avec l'OL et qu'il n'a pas attendu d'être à Manchester City pour performer. Et, surtout, en se renforçant musculairement, Rayan Cherki n'aurait pas perdu du poids, bien au contraire.