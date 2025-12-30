ICONSPORT_280186_0031
City : Rayan Cherki a perdu 6 kilos, c'est vraiment son secret ?

30 déc.
Quentin Mallet
Recruté l'été dernier par Manchester City contre 35 millions d'euros en provenance de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki rend actuellement fou toute l'Angleterre. Pour les consultants de l'After Foot, son niveau est aussi haut grâce à ses kilos en moins.
Peut-on d'ores et déjà dire que Manchester City a fait le coup du siècle en recrutant Rayan Cherki contre « seulement » 35 millions d'euros ? Dans le besoin de vendre, l'Olympique Lyonnais n'avait pas pu obtenir plus, et doit certainement s'en mordre les doigts vu le niveau qu'il affiche depuis qu'il est sous les ordres de Pep Guardiola. Le numéro 10 des Skyblues a encore une fois fait parler son talent face à West Ham en délivrant une passe décisive magnifique à Tijjani Reijnders, de quoi faire de lui le co-meilleur passeur de Premier League avec 7 unités. Pour les consultants de l'After Foot, qui ont eu l'occasion de parler de l'explosion du phénomène outre-Manche, les raisons de ses performances actuelles sont liées en grande partie à une soi-disant perte de poids.
M. Cherki

M. Cherki

FranceFrance Âge 22 Milieu

UEFA Nations League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Euro U21

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs13
Buts2
Passes décisives7
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs2
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La perte de poids de Rayan Cherki

« On parle souvent de Pep Guardiola et sa problématique du poids des joueurs. J'ai vu Rayan Cherki à Manchester City, il a perdu 5-6 kilos, c'est flagrant. C'est peut-être aussi la réalité du très haut niveau et ce qui lui manquait pour atteindre ce niveau », a d'abord expliqué Maxime Chanot, avant que Kevin Diaz ne reprenne. « Quand j'ai vu que Guardiola et Manchester City faisaient le choix Rayan Cherki, pour lui s'il arrive à prendre ce pli-là en ayant un retard à l'allumage… Forcément, si tu veux réussir au plus haut niveau, il faut que tous ces paramètres soient au max pour pouvoir performer », a expliqué le consultant au micro de RMC.
Pour les supporters lyonnais qui ont vu sa progression, ces mots passent mal. Ces derniers rappellent qu'il sort déjà d'une saison exceptionnelle (44 matchs, 12 buts, 20 passes décisives) avec l'OL et qu'il n'a pas attendu d'être à Manchester City pour performer. Et, surtout, en se renforçant musculairement, Rayan Cherki n'aurait pas perdu du poids, bien au contraire.
2
Derniers commentaires

C'est clair il faisait la meme chose a Lyon, la il est aussi mieux entouré. Et puis je ne suis pas persuadé qu'il ai perdu autant de poids.

C'est des conneries cette histoire de poids. Le journaliste avance un chiffre sans avoir la moindre information et concrètement il n'y a aucune différence entre le Cherki de Lyon et le Cherki de City où il avait réussi 20 passes décisives et 7 ou 8 buts. C'est juste qu'il le voit aujourd'hui comme un joueur de Première League alors qu'il le moquait lorsqu'il était dans notre ligue. Journaliste de pacotille

