OL : L'Angleterre s'intéresse très fort à Tyler Morton

L'été dernier, l'Olympique Lyonnais s'offrait le grand espoir de Liverpool Tyler Morton. Le jeune milieu de terrain anglais, plus désiré chez les Reds, fait toutefois le bonheur des Gones, alors qu'il se rapproche de plus en plus des portes de la sélection anglaise.

Dès que l' OL a obtenu l'aval de la DNCG pour rester en Ligue 1 l'été dernier, la cellule de recrutement s'est activée pour offrir à Paulo Fonseca l'effectif le plus talentueux possible avec des moyens plus restreints que d'habitude. C'est dans ce contexte que Tyler Morton est arrivé en provenance de Liverpool contre un chèque de 10 millions d'euros. Un temps considéré comme un grand espoir des Reds, il n'avait pas vraiment eu sa chance avec son club formateur et avait été poussé dehors.

T. Morton Angleterre • Âge 23 • Milieu Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Euro U21 Matchs 5 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 14 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 3 Rouge 1 Jaune Rouge 0 Club Friendlies Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

L'OL a eu du nez puisque le milieu de terrain britannique est rayonnant. Véritable métronome, il s'est même payé le luxe d'inscrire un but et de délivrer deux passes décisives depuis le début de la saison. C'est donc en tant que titulaire indiscutable qu'il attaque la deuxième partie de l'exercice, alors que la Coupe du monde 2026 approche et les sirènes de la sélection anglaise se font de plus en plus bruyantes.

Tyler Morton et le rêve des Three Lions

Dans un long entretien accordé au Daily Mail, Tyler Morton a pris le temps de revenir sur son arrivée à l'Olympique Lyonnais et ses premiers pas dans le championnat français. L'occasion aussi pour lui d'évoquer un possible appel de Thomas Tuchel, sélectionneur des Three Lions. « Est-ce que j'ai parlé à Thomas Tuchel ? Je n’ai eu aucun contact pour le moment, mais je sais que les recruteurs sont sur le terrain. Je n’y pense pas trop, je prends les choses comme elles viennent. Ma priorité est de travailler le plus dur possible à Lyon pour donner le meilleur de moi-même », a déclaré le joueur de 23 ans.

La concurrence reste toutefois très rude au sein de l'effectif de l'Angleterre, avec des joueurs comme Declan Rice, Adam Wharton, Elliot Anderson ou Jude Bellingham. S'il continue de faire preuve d'autant de régularité jusqu'à la fin de la saison, tout en amenant l'OL vers les sommets, alors peut-être Tyler Morton aura-t-il la chance de connaitre une première sélection avec son pays natal.