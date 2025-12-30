Nantes veut créer la surprise dans un dossier bouillant

Cet hiver, Marshall Munetsi est le joueur le plus convoité en Ligue 1. Sur le départ à Wolverhampton, le milieu zimbabwéen est dans le viseur de Lyon, Marseille, le Paris FC et désormais Nantes.

A 29 ans, Marshall Munetsi est loin de vivre la meilleure période de sa carrière. Le milieu de terrain n'a pas été appelé pour la CAN avec le Zimbabwe à son grand étonnement. Son club de Wolverhampton est à la dérive. Derniers de Premier League avec 2 points seulement, les Wolves sont promis à la descente. Munetsi ne peut pas les aider puisqu'il a été écarté par le nouveau manager Rob Edwards depuis plusieurs semaines. De quoi le pousser au départ dès janvier. L'ancien joueur de Reims ne manque pas de pistes en Ligue 1 où la concurrence est de plus en plus fournie.

Marshall Munetsi à Nantes ?

Transferfeed, d'autres équipes en crise veulent recruter le Zimbabwéen. Il s'agit de Nice et de L'OL et l'OM se sont positionnés sur lui en premiers courant décembre. Néanmoins, les deux Olympiques sont fortement embêtés par le Paris FC. Un renfort d'expérience comme Munetsi ferait du bien à un club parisien en quête urgente de points. Selon le site, d'autres équipes en crise veulent recruter le Zimbabwéen. Il s'agit de Nice et de Nantes . 17es de Ligue 1, les Canaris doivent impérativement mettre la main sur un nouveau milieu relayeur.

Le polyvalent Munetsi fait largement l'affaire pour une équipe très faible dans l'entrejeu cette saison. Reste à trouver les fonds pour payer le transfert. Acheté 20 millions d'euros par Wolverhampton il y a un an, le Zimbabwéen possède encore plus de deux années de contrat avec la formation anglaise. 15 millions d'euros est le minimum attendu pour un tel joueur cet hiver. De quoi freiner les ambitions nantaises dans ce dossier. Seul un prêt semble possible pour Waldemar Kita. Une option crédible à condition que les concurrents comme le richissime Paris FC ne font pas une grosse offre à court terme.