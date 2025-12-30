Paris FC : Traoré envoyé sur le banc par un joueur de l'Ajax ?

C'est clair il faisait la meme chose a Lyon, la il est aussi mieux entouré. Et puis je ne suis pas persuadé qu'il ai perdu autant de poids.
C'est des conneries cette histoire de poids. Le journaliste avance un chiffre sans avoir la moindre information et concrètement il n'y a aucune différence entre le Cherki de Lyon et le Cherki de City où il avait réussi 20 passes décisives et 7 ou 8 buts. C'est juste qu'il le voit aujourd'hui comme un joueur de Première League alors qu'il le moquait lorsqu'il était dans notre ligue. Journaliste de pacotille
C'est ton opinion. Elle ne vaut pas moins ni plus que celle d'un autre ou de la mienne. On est d'accord sur ça. La mienne est que Mc Court suit ce qu'il se passe dans le club notamment et surtout sur le plan financier. Longoria ne fait pas n'importe quoi et il informe Mc Court sur sa stratégie et sur ses choix. Avec une part de risque que Mc Court valide. Et vraisemblablement, sa stratégie n'est pas l'austérité et l'équilibre financier coute que coute. Mais la valorisation de l'ensemble du club. Alors, selon mon opinion, l'obligation de vendre n'existe pas d'un point de vue financier, mais plutôt d'un point de vue sportif.(cf la façon dont a été géré les cas Wahi, Brassier ou Koné) C'est donc un plan de croissance pas un plan d'équilibre. Et c'est assumé à mon avis. Enfin ni toi ni moi sommes dans le secret des "dieux". On spécule, rien de plus.
A chaque jour son prospect pour le PSG qui n'existera que le temps de cet article moisi !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Oh la surprise ! 🎁 L'Equipe🗞️ nous apprend que le PARIS FC 🇫🇷 a fait une offre de 6M€ à l'Ajax pour ANTON GAAEI 🇩🇰 ! Après des débuts plutôt compliqués aux Pays-Bas🇳🇱, le latéral / piston droit formé à Viborg☘️, 22 ans, semble avoir passé un cap et a connu une saison 24/25