Paris FC : Traoré envoyé sur le banc par un joueur de l'Ajax ?

Déçu du rendement de Hamari Traoré depuis le début de la saison, le Paris FC et sa cellule de recrutement sont à la recherche d'un renfort au poste de latéral droit si une opportunité se présente. Et cette dernière pourrait bien arriver avec le Danois Anton Gaaei.

La première saison en Ligue 1 du Paris FC depuis plus de quarante ans ne se passe pas exactement comme on aurait pu le prévoir. Arrivé avec d'énormes ambitions claires et assumées par les nouveaux propriétaires, la famille Arnault et RedBull, le club francilien n'a toutefois pas voulu réaliser un mercato bling-bling comme avait pu le faire le PSG dès son rachat par le Qatar en 2011. Ainsi, 57 millions d'euros ont été dépensés pour faire venir un total de neuf joueurs et lancer le projet. Mais, l'Europe est loin, à la mi-saison, puisque le PFC n'est classé que 14e avec seulement quatre victoires pour huit défaites. Parmi les joueurs qui déçoivent, on retrouve notamment Hamari Traoré, expérimenté latéral droit arrivé en provenance de la Real Sociedad.

Paris Ligue 1 # 14 V D N N D Ligue 1 Matchs 16 V Victoire 4 M Match nul 4 D Défaite 8 Buts Marqués 21 Buts Encaissés 29 Matchs Récents Tout afficher 20 décembre 2025 à 18:00 Coupe de France Raon l'Etape 0 — 3 Match terminé Paris 13 décembre 2025 à 21:05 Ligue 1 Paris 0 — 3 Match terminé Toulouse Meilleurs Joueurs Tout afficher 10 . I. Kebbal France • Âge 27 • Attaquant Matchs 16 Buts 6 Passes décisives 4 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 27 . M. Simon Nigéria • Âge 30 • Attaquant Matchs 16 Buts 3 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le Paris FC fait son marché aux Pays-Bas

A l'approche du mercato hivernal, il devient urgent pour le Paris FC de recruter un nouveau latéral droit afin d'apporter en même temps de la concurrence à Hamari Traoré. Mais aussi une option supplémentaire plus jeune et talentueuse à Stéphane Gilli. En ce sens, la direction parisienne a coché le nom d'Anton Gaaei, indique Tipsbladet. Le média danois explique que le promu est sur les traces du joueur de l'Ajax Amsterdam, lequel a réalisé une première moitié de saison plutôt intéressante, bien qu'il dispose d'un temps de jeu irrégulier.

Auteur de 2 buts et de 2 passes décisives depuis le début de la saison, Anton Gaaei possède une valeur marchande estimée à 5 millions d'euros par Transfermarkt et avait été acheté 4,5 ME en août 2023 par le club ajacide. Âgé de 23 ans, il représente une opportunité plus qu'intéressante, lui qui mêle à la fois expérience au haut niveau aux Pays-Bas et en Ligue des champions, tout en ayant une marge de progression intéressante. Pour le Paris FC, la concurrence sera rude puisque la Lazio Rome est également sur le dossier. Pour rappel, l'été dernier, l'écurie francilienne avait formulé une offre de 6 millions d'euros pour s'adjuger ses services, en vain.