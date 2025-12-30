ICONSPORT_281047_0017

CAN 2025 : Le Sénégal et la RD Congo sans trembler

CAN 202530 déc. , 22:06
parClaude Dautel
Si les enjeux sportifs ont disparu dans cette première phase de la CAN puisque l'on connaît toutes les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale, le Sénégal a assuré sa première place dans le groupe D en battant le Bénin 3 à 0, ce qui n'empêchera pas les Guépards d'être qualifiés aussi. Seul souci pour les Lions de la Téranga, Koulibaly a été expulsé et sera suspendu. De son côté, la RD Congo a également facilement battu le Botswana 3 à 0 et termine donc deuxième ex-eaquo avec le Sénégal.
