Ang : Arsenal stoppe brutalement la série d'Aston Villa

Arsenal a mis un terme à la série de onze victoires consécutives d'Aston Villa, les Gunners ayant battu l'équipe d'Unai Emery ce mardi soir à l'Emirates (4-1). Au classement de Premier League, le club londonien conforte sa première place au classement et compte six points d'avance sur son adversaire du soir, en attendant le résultat de Manchester City contre Sunderland. Chelsea et Manchester United ont, eux, été tenus en échec à domicile respectivement par Bournemouth et Wolverhampton.