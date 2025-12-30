ICONSPORT_281043_0034
Arsenal - Aston Villa

Ang : Arsenal stoppe brutalement la série d'Aston Villa

Premier League30 déc. , 23:14
parClaude Dautel
Arsenal a mis un terme à la série de onze victoires consécutives d'Aston Villa, les Gunners ayant battu l'équipe d'Unai Emery ce mardi soir à l'Emirates (4-1). Au classement de Premier League, le club londonien conforte sa première place au classement et compte six points d'avance sur son adversaire du soir, en attendant le résultat de Manchester City contre Sunderland. Chelsea et Manchester United ont, eux, été tenus en échec à domicile respectivement par Bournemouth et Wolverhampton.

Premier League

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
45191432371225
2
M. City
40181314431726
3
Aston Villa
3919123430237
4
Liverpool
3218102630264
5
Chelsea
3019865322111
Ligue 1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

