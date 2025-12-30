ICONSPORT_047760_0025
Photo archive

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

OL30 déc. , 22:10
parClaude Dautel
8
Dans un communiqué, l'OL a annoncé ce mardi soir le décés de Nicolas Quinault, préparateur athlétique du groupe Pro 2 depuis de nombreuses années.
« C’est avec une très grande tristesse que l’Olympique Lyonnais a appris la disparition soudaine de Nicolas Quinault, préparateur athlétique du groupe Pro 2, présent depuis plus de 20 ans au club. L’OL adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches », indique le club rhodanien dans un communiqué. Alexandre Lacazette a été le premier à réagir émotion à cette triste nouvelle pour l'OL.
8
Articles Recommandés
ICONSPORT_281043_0034
Premier League

Ang : Arsenal stoppe brutalement la série d'Aston Villa

ICONSPORT_277760_0103
FC Nantes

Nantes veut créer la surprise dans un dossier bouillant

ICONSPORT_281047_0017
CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal et la RD Congo sans trembler

Fil Info

30 déc. , 23:14
Ang : Arsenal stoppe brutalement la série d'Aston Villa
30 déc. , 22:30
Nantes veut créer la surprise dans un dossier bouillant
30 déc. , 22:06
CAN 2025 : Le Sénégal et la RD Congo sans trembler
30 déc. , 22:04
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
30 déc. , 22:00
OL : L'Angleterre s'intéresse très fort à Tyler Morton
30 déc. , 21:30
City : Rayan Cherki a perdu 6 kilos, c'est vraiment son secret ?
30 déc. , 21:00
Paris FC : Traoré envoyé sur le banc par un joueur de l'Ajax ?
30 déc. , 20:30
OL : Endrick contre Monaco, voilà pourquoi c’est impossible

Derniers commentaires

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

Il a trop fait la fête

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

Il a trop bu sans doute

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

Tu diras ça pour quelqu’un de ta famille pour le jour de l’an abrutis fini à l’urine

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

T'as bien tous les gauchistes médiatico-politique qui sont sortis du bois 3h après la mort de B.Bardot. À partir de là...

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

R.I.P., condoléances.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading