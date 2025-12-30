L'OL annonce le décés d'un membre du staff

Dans un communiqué, l'OL a annoncé ce mardi soir le décés de Nicolas Quinault, préparateur athlétique du groupe Pro 2 depuis de nombreuses années.

« C’est avec une très grande tristesse que l’Olympique Lyonnais a appris la disparition soudaine de Nicolas Quinault, préparateur athlétique du groupe Pro 2, présent depuis plus de 20 ans au club. L’OL adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches », indique le club rhodanien dans un communiqué. Alexandre Lacazette a été le premier à réagir émotion à cette triste nouvelle pour l'OL.