ICONSPORT_277767_0067
Matthieu Udol

Un taulier de Lens interpelle Deschamps, ce n'est pas Thauvin

Equipe de France04 déc. , 18:30
parQuentin Mallet
0
Auteur de prestations impeccables avec le RC Lens depuis le début de la saison, Matthieu Udol estime avoir le droit de penser à une convocation en équipe de France s'il poursuit sur sa lancée jusqu'à la dernière journée.
Le RC Lens réalise une saison pour l'instant très intéressante. Profitant des déboires du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille, les deux favoris annoncés au titre en Ligue 1, les hommes de Pierre Sage occupent actuellement le fauteuil de leader. En cause, une série impressionnante de 8 victoires lors des 10 dernières rencontres qui leur a permis de faire le plein de points et de se hisser au sommet. Reste désormais à maintenir ce cap pour espérer réaliser une saison historique.

Parmi les artisans majeurs de cette réussite, on retrouve un certain Matthieu Udol, ancien défenseur du FC Metz arrivé dans l'Artois l'été dernier. Titulaire indiscutable et auteur de prestations impressionnantes depuis le début de la saison au poste de piston gauche, le natif de Metz rêve, dans un coin de sa tête, de l'équipe de France. Comme son coéquipier Florian Thauvin.

Matthieu Udol rêve des Bleus

« Je pense que je suis dans la continuité de la saison dernière. Même si c'est à un autre niveau aujourd'hui, je continue d'évoluer. Le fait que la saison collective et ma saison individuelle soient bonnes, ça donne des idées. Si le club fait une très belle saison, qu'on termine très haut au classement et que je continue d'être performant comme je le suis, ça peut venir à l'idée de penser à l'équipe de France. Maintenant, ce n'est pas mon objectif premier aujourd'hui, c'est plutôt de finir le plus haut possible avec le RC Lens, de continuer à performer comme je le fais depuis le début de saison et on verra ce qu'il arrive plus tard », a déclaré Matthieu Udol en conférence de presse, en marge du déplacement à Nantes.
Des ambitions assumées qui ne font de mal à personne. Son seul problème ? Il évolue au poste de latéral gauche avec le RC Lens, une position déjà bien fournie chez les Bleus, alors que Didier Deschamps a déjà son duo Théo Hernandez - Lucas Digne en tête pour occuper ce couloir.
0
