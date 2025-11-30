« J’en était malade », Thauvin explique sa nuit horrible

Florian Thauvin a frappé, Lens s'est imposé contre Angers et a même pris la tête du classement en Ligue 1. Malgré cela, Flotov a reconnu que la semaine avait été difficile à Lens.

Leader de la Ligue 1, le RC Lens est la bonne surprise de cette première partie de saison. Pierre Sage fait des miracles avec un effectif compétitif, mais qui est surtout très régulier et ne laisse jamais passer l’occasion de faire mal à son adversaire. Résultat, quand l’OM perd pied en fin de match, que le PSG trébuche à Monaco, Lens est là pour ravir la première place à la surprise générale.

Et pourtant, la semaine a été compliquée en Artois, puisque Jonathan Gradit s’est gravement blessé à l’entrainement. Le défenseur passé par le SM Caen est un pion essentiel de l’équipe, de par son état d’esprit, son expérience et sa rage de vaincre communicative. Un moment très difficile que Florian Thauvin avoue, sur Ligue 1, avoir eu beaucoup de mal à digérer.

« Ça a été une fin de semaine difficile. J'avoue qu'on a tous été très marqués, très attristés. Jo (Gradit), c'est quelqu'un d'important pour nous. C'est un cadre, c'est quelqu'un qui représente les valeurs du club. Il a eu une très grosse blessure à l'entraînement. J'avoue que ça m'a empêché de dormir vendredi. Je me suis réveillé à 3h du matin, j'en étais malade. On pense très fort à lui et on fera le maximum pour le rendre fier. C'est une victoire pour lui ce soir », a livré l’international français, qui sait que cette absence peut aussi causer des soucis aux « Sang et Or » pour la suite de la saison.