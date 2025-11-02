ICONSPORT_273378_0856
Adrien Rabiot (France)

Un accord Deschamps-Milan pour laisser Rabiot en Italie ?

Equipe de France02 nov. , 11:00
parClaude Dautel
Victime d'un coup lors du match entre la France et l'Azerbaïdjan, Adrien Rabiot n'a toujours pas repris avec son club. Du côté de l'AC Milan, on négocie avec les Bleus pour que le milieu de terrain ne soit pas convoqué pour les deux matchs du mois de novembre.
L'équipe de France a fait des dégâts cet automne, et il n'y a pas que le PSG qui est concerné. En effet, du côté de l'AC Milan, qui a recruté Adrien Rabiot au dernier mercato, on a récupéré un joueur blessé au mollet, et qui depuis n'a pas encore repris la compétition. Même si l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille n'est pas du genre à trop fréquenter la pharmacie, le staff des Rossoneri ne veut prendre aucun risque et ce dimanche, pour la réception de l'AS Rome dans un match crucial en Serie A, Adrien Rabiot sera encore laissé au repos. Comme l'explique la Gazzetta dello Sport, du côté de Milan, on discute avec le staff de l'équipe de France afin que Rabiot ne figure pas dans le groupe retenu par Didier Deschamps pour les matchs décisifs contre l'Ukraine (jeudi 13 novembre, 20h45, au Parc des Princes) et en Azerbaïdjan (dimanche 16 novembre, 18h00, au Tofiq Bahramov Stadium à Bakou).

Milan veut que la France ménage Adrien Rabiot

Didier Deschamps annoncera jeudi prochain à 14 heures la liste des joueurs retenus pour ces deux matchs qui devraient sceller la qualification de l'équipe de France pour le Mondial 2026. Et c'est pour cela que l'AC Milan négocie avec le sélectionneur des Bleus concernant Adrien Rabiot. Le quotidien sportif affirme que du côté du club italien, on est relativement confiant concernant la prochaine décision de Didier Deschamps, et cela même si les dirigeants milanais n'avaient pas apprécié que le milieu de terrain rentre blessé plus sérieusement que ce que ne l'avait dit le staff médical des Bleus. Mais l'heure est au dialogue et l'AC Milan compte sur le sélectionneur français pour ne pas prendre des risques excessifs en convoquant un joueur qui n'a pas encore repris avec son club.
A. Rabiot

A. Rabiot

FranceFrance Âge 30 Milieu

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OL : Le boulet actuel est en danger immédiat

Si on perd nos 2 matchs (Brest et PSG) on peut être neuvième suffit que Strasbourg et Lens fassent un nul Lille et Nice une victoire et Toulouse 2

OM : De Zerbi sent bien un complot anti-Marseille

C'est là que tu vois que de zogbi est limité.

OM : De Zerbi sent bien un complot anti-Marseille

Bah oui depuis quand on n'autorise pas les tacles crampons en avant à 30 cm du sol et lancé comme un frelon ? 🥱Crétins de chouineur incompétent

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

"Les cartons jaune et le rouge sont juste risible" 😂😂😂Le gamin qui n'accepte aucune décision en défaveur de son club. Pire qu'une parodie de supportix

OM : De Zerbi sent bien un complot anti-Marseille

Tu sors toujours ta phrase à trou en changeant le blaze de l'arbitre espèce de victime.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Monaco
201162323176
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
141042417152
10
Paris
14114251820-2
11
Le Havre
12103341216-4
12
Rennes
12102621416-2
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
711218717-10
18
Metz
510127826-18

