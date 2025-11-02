Un accord Deschamps-Milan pour laisser Rabiot en Italie ?

Victime d'un coup lors du match entre la France et l'Azerbaïdjan, Adrien Rabiot n'a toujours pas repris avec son club. Du côté de l'AC Milan, on négocie avec les Bleus pour que le milieu de terrain ne soit pas convoqué pour les deux matchs du mois de novembre.

L'équipe de France a fait des dégâts cet automne, et il n'y a pas que le PSG qui est concerné. En effet, du côté de l'AC Milan, qui a recruté Adrien Rabiot au dernier mercato , on a récupéré un joueur blessé au mollet, et qui depuis n'a pas encore repris la compétition. Même si l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille n'est pas du genre à trop fréquenter la pharmacie, le staff des Rossoneri ne veut prendre aucun risque et ce dimanche, pour la réception de l'AS Rome dans un match crucial en Serie A , Adrien Rabiot sera encore laissé au repos. Comme l'explique la Gazzetta dello Sport , du côté de Milan, on discute avec le staff de l'équipe de France afin que Rabiot ne figure pas dans le groupe retenu par Didier Deschamps pour les matchs décisifs contre l'Ukraine (jeudi 13 novembre, 20h45, au Parc des Princes) et en Azerbaïdjan (dimanche 16 novembre, 18h00, au Tofiq Bahramov Stadium à Bakou).

Milan veut que la France ménage Adrien Rabiot

Didier Deschamps annoncera jeudi prochain à 14 heures la liste des joueurs retenus pour ces deux matchs qui devraient sceller la qualification de l'équipe de France pour le Mondial 2026. Et c'est pour cela que l'AC Milan négocie avec le sélectionneur des Bleus concernant Adrien Rabiot. Le quotidien sportif affirme que du côté du club italien, on est relativement confiant concernant la prochaine décision de Didier Deschamps, et cela même si les dirigeants milanais n'avaient pas apprécié que le milieu de terrain rentre blessé plus sérieusement que ce que ne l'avait dit le staff médical des Bleus. Mais l'heure est au dialogue et l'AC Milan compte sur le sélectionneur français pour ne pas prendre des risques excessifs en convoquant un joueur qui n'a pas encore repris avec son club.