EdF : Rabiot se donne deux chances de remporter le Mondial

C'est pas la faute au PSG ?
S'il rêve du Real ce n'est pas la peine
T'es tellement stupide...et afflifeant. La haine ne m'anime en rien, par contre j'ai un profond désarroi te concernant, tu es pitoyablement triste.
Parce que tu n'y connais visiblement rien. Techniquement c'est largement plus maitrisé que Mbappé dribblant des plots et surtout qui peut finir son occasion avec un contre dégueulasse de son coéquipier sinon il perdait le ballon.
Ne pas s'emballer mais en tout cas il a marqué des points avec une très belle perf et si certains déplorent un manque de technicité dans l'EDF, lui il en apporte beaucoup ! Vraiment un bon joker, a voir s'il maintien ce niveau toute la saison mais en tout cas personne ne peut venir chouiner qu'il ait été sélectionné à la place d'un autre
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Loading
69'🙌🎯 Et voilà ! Juste avant de céder sa place, Adrien Rabiot dépose le ballon dans les filets adverses grâce à une magnifique tête ! #FRAAZE 2-0 pour les Bleus ! #FRAAZE #AllezlesBleus > Suivez la rencontre en direct sur @tf1 et @tf1plus : l.tf1.fr/EURO2025TF1