EdF : Rabiot se donne deux chances de remporter le Mondial

Equipe de France11 oct. , 14:30
parGuillaume Conte
Adrien Rabiot a consolidé son poste en équipe de France malgré son été agité. Le milieu de terrain des Bleus se voit encore rester très longtemps avec la sélection. 
Sifflé par le Parc des Princes, autant pour son passage qui s’est mal terminé au PSG que pour ses propos enflammés dès qu’il a rejoint l’OM, Adrien Rabiot a répondu avec un but contre l’Azerbaïdjan ce vendredi soir. Toujours considéré comme un cadre de Didier Deschamps en équipe de France le milieu de terrain a fait son match, montrant qu’il avait parfaitement digéré son passage chaotique au Milan AC cet été, alors que tout indiquait qu’il allait continuer sous le maillot de l’OM avant une bagarre qui a beaucoup fait parler avec Jonathan Rowe. 
Cet épisode est déjà oublié pour le « Duc », qui espère vivre une saison pleine avec le club lombard, et préparer au mieux une Coupe du monde qu’il devrait effectuer normalement. Ce n’était pas le cas en 2018, quand les Bleus sont allés au bout mais que Rabiot a manqué en raison de son niveau de jeu, de sa nonchalance et aussi de sa décision de ne pas accepter le fait d’être réserviste. En 2022, il était bien présent et avait aidé la France à aller en finale, sans parvenir à toucher le Graal. 
Désormais, comme il l’a confié dans un entretien au Figaro, il entend bien se donner encore deux chances d’y arriver. L’été prochain en Amérique et aussi en 2030, quand il aura alors 35 ans. « A 35 ans, si mon corps suit, vous me verrez encore sur le terrain. Regardez Luka Modric qui est avec moi à Milan et joue à 40 ans ! Je touche du bois mais, si le physique ne m’arrête pas, j’ai cette passion, cet amour du football pour continuer. Donc le Mondial 2030, pourquoi pas », a lancé Adrien Rabiot, persuadé qu’il a encore de longues années de pratique devant lui. 
Capable de jouer à plusieurs postes du milieu de terrain, l’ancien joueur du PSG et de l’OM a de nombreux atouts dans sa manche pour atteindre ses objectifs. Il est en tout cas attendu comme un cadre du groupe et un titulaire pour les prochains matchs des Bleus, et devrait si tout se passe comme prévu faire partie du groupe tricolore pour la Coupe du monde de l’été prochain. 
