TV : Le cauchemar France-Suisse numéro 1 des audiences en 2021 !

Par Claude Dautel

Le malheur des uns fait le bonheur des chaînes de télévision. Ainsi, au moment de faire le bilan des audiences, c'est l'élimination des Bleus lors de l'Euro qui a été le programme le plus suivi de l'année 2021.

Peu importe les deux superbes victoires de l’équipe de France lors de la Ligue des Nations face à la Belgique et l’Espagne, peu importe le succès du XV de France face aux All Blacks ou le triomphe des équipes françaises aux Jeux Olympiques de Tokyo, le programme le plus suivi de l’année 2021 en direct à la télévision remonte au 28 juin et à l’élimination des Bleus contre la Suisse lors de l’Euro. Au moment où Kylian Mbappé a raté son tir au but face à la Nati, il y avait 16,4 millions de téléspectateurs devant TF1, la Une se partageant cette compétition avec M6. Et derrière cette rencontre, on trouve…deux autres matchs de l’équipe de Didier Deschamps, à savoir la rencontre contre le Portugal, qui a été suivie par 15,6 millions de téléspectateurs et le France-Allemagne du 15 juin, gagné par les Bleus devant 15,2 millions de personnes.

Italie-Angleterre dans les audiences records en France !

Dans ce classement des audiences dévoilé par Le Parisien, l’équipe de France se taille la part du lion. « Les beaux résultats précédents sur le terrain étaient aussi ceux de l’audience, puisque les cinq matchs de l’équipe de France lors de l’Euro figurent dans le top 10 des meilleures audiences de l’année », explique Emmanuel Marolle, journaliste du quotidien francilien. A noter, que même sans la France, la finale de l’Euro entre l’Italie et l’Angleterre a réuni 11,8 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le 8e programme le plus suivi de l’année 2021.