EdF : Tchouaméni remplaçant contre la Suède, c’est évident

EdF : Tchouaméni remplaçant contre la Suède, c’est évident

Equipe de France28 juin , 13:30
parGuillaume Conte
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Un joueur est en train de provoquer des maux de tête à Didier Deschamps grâce à ses performances. C'est Manu Koné, capable de mettre un taulier des Bleus sur la touche pour la phase finale.
La France a passé un premier tour sans encombre dans une poule qui n’était pas si facile, mais l’attaque tricolore a fait parler la poudre. La défense n’a pas toujours été rassurante, tandis que Didier Deschamps a procédé à quelques changements au milieu de terrain pour essaye de trouver la bonne combinaison.
Si Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni partaient avec un train d’avance sur tout le monde, un joueur a changé la donne. Grâce à son dynamisme, sa capacité à harceler le porteur de balle, et sa projection vers l’avant, Manu Koné a marqué de gros points quand il était sur le terrain.
Expert à ce poste, Patrick Vieira, qui a remporté la Coupe du monde en 1998 et a fait finaliste en 2006, est persuadé que Didier Deschamps doit changer ses plans pour faire de la place au joueur de la Roma. C’est ce qu’il a confié en tant que consultant sur la chaine britannique ITV.
« Il est arrivé à la Coupe du Monde après plusieurs blessures et une saison difficile. Mais pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain français actuellement. Je le placerais devant Tchouameni et Rabiot car il évolue davantage au milieu . Il est agressif, récupère beaucoup de ballons, casse les lignes et possède ce petit plus que les autres. Tchouameni a parfois tendance à trop relancer en retrait, alors que lui se projette vers l’avant », a livré l’ancien joueur d’Arsenal, persuadé que Manu Koné peut forcer la décision et mettre le joueur du Real Madrid, souvent considéré comme assez neutre au coeur du jeu, sur le banc de touche pour le match de ce mardi soir contre la Suède.
La réponse ne devrait pas tarder, même si Didier Deschamps n’aime pas vraiment changer ses plans en pleine Coupe du monde. Ce n’est en tout cas pas dans ses habitudes, même si la phase des matchs à élimination directe impose certainement d’autres décisions par rapport aux poules.
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et non je ne gobe pas du tout, là preuve, je ne prends pas au sérieux t'es délires complotistes ! tu sais meme pas lire l'idiot du village?

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Je gobes juste ce que tout le monde dit ici : rémi est l'idiot de service. C'est pas de ma faute si personne ne te respecte rémi... c'est uniquement la tienne, tu connais rien au foot et tu vois des complots partout comme un malade mental :)

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