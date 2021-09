TV : 5,92 millions de téléspectateurs devant la purge de la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Mardi soir, l’Equipe de France a livré une bien triste performance devant le chaud public de Strasbourg contre la Bosnie (1-1).

Réduite à dix en deuxième période, l’équipe de Didier Deschamps n’a pas été en mesure d’arracher la victoire et s’est contentée d’un match nul grâce à un but d’Antoine Griezmann. Malgré le piètre spectacle, les audiences sont toujours au beau fixe avec la bande de Kylian Mbappé. Et pour cause, 5.920.000 de téléspectateurs étaient branchés sur M6, ce qui a fait de la chaîne le large leader de la soirée avec 25,5 % de part d’audience. Samedi soir, les Bleus seront de nouveau diffusés sur M6 à l’occasion de leur second match de la trêve internationale de septembre en Ukraine.