ICONSPORT_273378_0835
Florian Thauvin

Thauvin superstar, la France commence à le gonfler

Equipe de France13 oct. , 9:00
parClaude Dautel
5
Ayant été rappelé en équipe de France afin de remplacer Bradley Barcola, Florian Thauvin ne s'est pas raté vendredi soir en marquant un superbe but contre l'Azerbaïdjan. Le joueur lensois est mis en avant, au point que cela commence à agacer.
Six ans après son dernier match avec les Bleus, le joueur du RC Lens a donc retrouvé le maillot tricolore lors de ces qualifications pour le Mondial 2026. En convoquant Florian Thauvin après la blessure de Bradley Barcola, Didier Deschamps a fait plaisir à pas mal de monde, et la Fédération Française de Football l'a bien compris. En effet, dimanche, une séquence prise dans le vestiaire français vendredi au Parc des Princes a été mise en ligne, et l'on peut voir le joueur de 32 ans passer des messages à ses coéquipiers comme s'il était le patron de l'équipe de France. Une vidéo qui a provoqué quelques commentaires ironiques, et qui a mis mal à l'aise Walid Acherchour. Pour le consultant de l'After Foot, le buzz fait autour de Florian Thauvin est excessif.

Thauvin patron des Bleus, c'est exagéré

Dans l'émission vedette de RMC, le journaliste a expliqué pourquoi ce buzz fait autour de Florian Thauvin l'agaçait. « Quand tu vois que Téléfoot, média de l’équipe de France quand même, qui fait une petite réaction de Florian Thauivn sur son côté leader et derrière tu as les articles de L’Equipe. Au-delà du footeux, de ce qu'il a produit sur le terrain, qui était très bon, on en fait un petit peu trop. Par rapport à son cursus, à sa dynamique en équipe de France, c'est un chouia exagéré » a fait remarquer Walid Acherchour au sujet de celui qui a été élu joueur du mois de septembre en Ligue 1. En attendant, Didier Deschamps n'a que faire de l'avis du consultant de RMC puisque ce lundi soir, le joueur du RC Lens devrait débuter lors du match en Islande. Une rencontre qui pourrait permettre à l'équipe de France de faire un pas décisif vers le Mondial 2026.
F. Thauvin

F. Thauvin

FranceFrance Âge 32 Attaquant

Ligue 1

Matchs6
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
5
