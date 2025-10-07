ICONSPORT_272230_0243
Florian Thauvin

EdF : Thauvin de retour, Lyon crie au scandale

Equipe de France07 oct. , 11:00
parHadrien Rivayrand
17
Florian Thauvin va retrouver l'équipe de France suite au forfait de Bradley Barcola. Une belle récompense pour le champion du monde 2018, auteur d'un très bon début de saison du côté du RC Lens. 
L'équipe de France doit faire face à quelques blessures importantes. Didier Deschamps a notamment dû déplorer celle de Bradley Barcola ce lundi. Le sélectionneur des Bleus a décidé de rappeler Florian Thauvin, qui n'avait plus connu le maillot tricolore depuis six ans. L'ancien de l'OM est récemment revenu en Ligue 1 du côté du RC Lens. Ses belles prestations lui ont donc permis de retourner en équipe de France. Mais son retour ne fait pas forcément que des heureux, notamment chez les fans de l'OL. En effet, ces derniers auraient aimé que Corentin Tolisso ait le même traitement et retrouve l'équipe de France, lui qui évolue à un très haut niveau depuis quelques mois. 

Thauvin oui, Tolisso non, ça ne passe pas

Sur les réseaux sociaux, dont X, pas mal d'internautes proches de l'OL ont donné leur avis concernant la récente sélection de Thauvin. Et l'amertume est là : « Rien contre Thauvin mais le discours à géométrie variable de Deschamps est insupportable. Quand c'est Tolisso, il est trop vieux et y a du monde. Quand c'est pas un Lyonnais, la porte est ouverte au premier blessé. La prise d'otage des Bleus par Deschamps doit cesser » ; « Le problème n’est ni Thauvin ni Tolisso, c’est l’OL. Ça commence à être trop gros pour une coïncidence »« J'attends impatiemment la prochaine conférence de presse pour écouter la "justification" de Deschamps pour expliquer le retour de Thauvin mais pas de Tolisso » ; « Mais rien de nouveau dans le monde de Deschamps... » ou encore « DD est un menteur et fait dans le clubisme »

Lire aussi

EdF : Barcola forfait, Thauvin le remplaceEdF : Barcola forfait, Thauvin le remplace
Pour rappel, l'équipe de France a deux matchs à disputer dans les prochains jours dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Ce sera face à l'Azerbaïdjan (10 octobre) puis l'Islande (13 octobre). 
17
Articles Recommandés
ICONSPORT_272971_0266
OL

OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon

ICONSPORT_272756_0092
OM

L'OM KO debout, Matt O'Riley va partir

ICONSPORT_267146_0070
PSG

Le PSG craque pour un monstrueux défenseur brésilien

ICONSPORT_271638_0351
Ligue 1

TV : Ligue1+ lance une nouvelle émission surprenante

Fil Info

12:40
OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon
12:20
L'OM KO debout, Matt O'Riley va partir
12:00
Le PSG craque pour un monstrueux défenseur brésilien
11:40
TV : Ligue1+ lance une nouvelle émission surprenante
11:20
La CAN 2025 au Maroc en danger ?
10:40
OL : La Slovaquie ment, Dominik Greif riposte
10:20
PSG : Donnarumma et Chevalier, la terrible vérité éclate
10:00
L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »
9:30
OM : De Zerbi seul contre tous, le vestiaire adore ça

Derniers commentaires

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

le pire c'est que en principe quand c'est litigieux les images n'apparaissent pas sur les ecrans geants du stade. Mais là ils les ont remontré 2 fois, donc tout le stade l'a vu sauf l'arbitre et la VAR

OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon

Je cherche l'effondrement dans ce qu'il dit 🤔

L'OM KO debout, Matt O'Riley va partir

tu vends Balerdi et tu les as les 25M ..

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

Je ne vois pas ou il pourrait y avoir polémique, c'est dans de nombreux stades campagnards ou il n'y a pas d'ambiance, qu'on fait appel a la sono !!!

EdF : Thauvin de retour, Lyon crie au scandale

Ce n'est juste pas le même poste, je ne vois pas le débat si ce n'est que DD déteste Lyon, ça d'accord.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

Loading