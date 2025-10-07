EdF : Thauvin de retour, Lyon crie au scandale

Florian Thauvin va retrouver l'équipe de France suite au forfait de Bradley Barcola. Une belle récompense pour le champion du monde 2018, auteur d'un très bon début de saison du côté du RC Lens.

L' équipe de France doit faire face à quelques blessures importantes. Didier Deschamps a notamment dû déplorer celle de Bradley Barcola ce lundi. Le sélectionneur des Bleus a décidé de rappeler Florian Thauvin, qui n'avait plus connu le maillot tricolore depuis six ans. L'ancien de l'OM est récemment revenu en Ligue 1 du côté du RC Lens. Ses belles prestations lui ont donc permis de retourner en équipe de France. Mais son retour ne fait pas forcément que des heureux, notamment chez les fans de l'OL. En effet, ces derniers auraient aimé que Corentin Tolisso ait le même traitement et retrouve l'équipe de France, lui qui évolue à un très haut niveau depuis quelques mois.

Thauvin oui, Tolisso non, ça ne passe pas

Sur les réseaux sociaux, dont X, pas mal d'internautes proches de l'OL ont donné leur avis concernant la récente sélection de Thauvin. Et l'amertume est là : « Rien contre Thauvin mais le discours à géométrie variable de Deschamps est insupportable. Quand c'est Tolisso, il est trop vieux et y a du monde. Quand c'est pas un Lyonnais, la porte est ouverte au premier blessé. La prise d'otage des Bleus par Deschamps doit cesser » ; « Le problème n’est ni Thauvin ni Tolisso, c’est l’OL. Ça commence à être trop gros pour une coïncidence » ; « J'attends impatiemment la prochaine conférence de presse pour écouter la "justification" de Deschamps pour expliquer le retour de Thauvin mais pas de Tolisso » ; « Mais rien de nouveau dans le monde de Deschamps... » ou encore « DD est un menteur et fait dans le clubisme ».

Pour rappel, l'équipe de France a deux matchs à disputer dans les prochains jours dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Ce sera face à l'Azerbaïdjan (10 octobre) puis l'Islande (13 octobre).