People : Mbappé et la France, alerte au désamour

Dans : Equipe de France.

Comme chaque fin d’année, le Journal du Dimanche dresse la liste des 60 personnalités préférées des Français.

Le classement est décomposé en deux avec d’un côté les personnalités masculines et de l’autres, les célébrités féminines. Comme souvent, c’est Jean-Jacques Goldman qui occupe la première place du classement chez les hommes, juste devant Omar Sy et Jean-Pierre Pernaut. Le top 5 est complété par le chanteur Soprano et l’acteur Jean Reno. Mais le monde du football n’est pas en reste. Comme souvent, quelques représentants de notre cher sport au ballon rond occupent le classement des personnalités préférées du peuple tricolore. C’est notamment le cas de Zinedine Zidane, premier acteur du football représenté dans ce classement, à la 12e place juste derrière Thomas Pesquet et Dany Boon.

Kylian Mbappé se trouve lui à la 19e place, soit un déclassement de cinq places par rapport à l’année dernière. L’attaquant du Paris Saint-Germain, de plus en plus critiqué par les fans de football en raison de son attitude, reste toutefois un chouchou du grand public qui le voit principalement lors des matchs de l’Equipe de France, diffusés sur TF1 et M6. Enfin, le sélectionneur national Didier Deschamps occupe la 22e place de ce prestigieux classement. Au contraire de Kylian Mbappé, le champion du monde 1998 progresse par rapport à l’année 2019 (+3 places). Notons par ailleurs qu’outre les trois footballeurs, un seul sportif est représenté, il s’agit de Teddy Riner. Le géant des tatamis occupe la 8 place du classement, soit un recul d’une place par rapport à l’année dernière. Chez les femmes, aucune sportive ne figure dans le top 30.