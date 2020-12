PSG : Mbappé pied carré, Riolo lui souhaite un Joyeux Noël

Dans : PSG.

Préservé contre Lille dimanche, Kylian Mbappé a disputé 85 minutes du match contre Strasbourg au Parc des Princes pour clôturer l’année 2020.

Auteur d’un but, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a toutefois pas réalisé une prestation grandiose. De manière générale, il est assez difficile de juger Kylian Mbappé, dans la mesure où ce dernier semble clairement sur un fil physiquement. Il faut dire que sa gestion par le staff médical du PSG interroge. Sur le banc contre Lyon, titulaire face à Lorient, de nouveau remplaçant contre Lille et enfin titulaire pour le dernier match de l’année civile face à Strasbourg, où est la logique ? Telle est la question posée par Daniel Riolo sur l’antenne de RMC. L’occasion par ailleurs pour le chroniqueur de l’After Foot de faire un bilan rapide des qualités et des défauts de Kylian Mbappé. Si Daniel Riolo reconnaît sans problème les qualités incroyables du natif de Paris au niveau de l’explosivité et de la vitesse, le journaliste est loin d’être conquis par la technique de l’ancien Monégasque…

« Il y a un joueur qui a beaucoup de qualités, mais que je ne trouve pas bon. Est-ce que c’est dû a une fatigue, une lassitude car lui-même l’avait évoqué ? Evidemment, je parle de Kylian Mbappé. Contre Strasbourg, il a tour raté. Il met un but que tout le monde peut mettre mais à côté de ça, il a tout raté : les passes, les tentatives de dribbles, les appels, les remises, il a tout raté. Ce que je ne comprends pas c’est qu’il ne devait pas jouer et au final, il joue tout le match. Il y a trois jours, il ne peut pas jouer… La façon dont il est géré, je ne comprends rien. Je ne comprends pas ce qu’il se passe autour de lui au PSG. Sur les qualités intrinsèques de tout de façon, je n’ai jamais trouvé que c’était un grand technicien. D’un point de vue purement technique, ce n’est pas la catégorie Zidane, ce n’est même pas la catégorie Di Maria dans son rapport avec le ballon. Il a d’autres qualités, l’explosivité, la percussion… Mais il s’entête dans des percussions qui sont toujours les mêmes. Les passes, il en rate énormément et savoir passer la balle, c’est très important. Il ne joue pas dans le sens du jeu » a jugé Daniel Riolo, dont les propos ne manqueront pas de faire réagir à Paris.