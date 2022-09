Paul Pogba hors la loi, le verdict le blanchit totalement

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'enquête est en cours dans l'affaire Paul Pogba, dans un dossier qui a de nombreux tiroirs. L'appel à un marabout, s'il a bien eu lieu, pose beaucoup de questions mais ne met pas Paul Pogba directement en danger.

L’affaire Pogba continue d’agiter le football français, alors que Mathias Pogba n’a pas mis sa menace à exécution de dévoiler des agissements qui feraient changer l’image que les Français ont de son glorieux petit frère, Paul Pogba. Néanmoins, grâce aux enquêtes en cours et au dépôt de plainte du joueur de la Juventus, plusieurs révélations ont été effectuées sur les relations conflictuelles entre les deux frères, sur fond de racket et de menaces avec armes. Mais Mathias Pogba a aussi prévenu d’entrée de jeu qu’il allait mouiller Kylian Mbappé dans ce dossier.

Indirectement tout du moins, puisque l’attaquant du PSG, coéquipier de Paul Pogba en équipe de France, aurait été la cible d’un marabout commandité par Paul Pogba pour nuire à sa carrière. Pour quelles raisons, cela reste pour le moment totalement obscur, d’autant plus que le milieu de terrain révélé au Havre dément totalement cette pratique à l’encontre d’une star du football français. Même si Mathias Pogba assure avoir des preuves vidéos indiscutables.

La loi ne reconnait pas le maraboutage

Si cela devait être le cas, si un joueur de l’équipe de France avait tenté de demander de la sorcellerie pour nuire à un de ses coéquipiers, le clash serait forcément énorme et leur cohabitation deviendrait impossible chez les Bleus. Une première sanction tomberait indéniablement. Mais Paul Pogba risquerait-il aussi une plainte à son encontre ou une prise en charge de cette affaire par la justice ?

Pogba ne craint rien, le marabout si

Et bien non selon le code pénal, qui ne prévoit pas de punir la sollicitation d’un marabout, y compris pour nuire à autrui. BFM s’est penché sur la question, et un avocat a clairement expliqué que « jeter un sort à quelqu’un n’est pas puni par la loi. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi, ne peut être empêché. Par contre, le marabout, non pas pour jeter un sort, mais il peut être poursuivi pour exercice illégale de la médecine ou publicité trompeuse, voire escroquerie ou abus de faiblesse », a fait savoir maitre Malcolm Mouldaïa, pour qui l’état et la justice ne reconnaissent pas le pouvoir de jeter un sort, et rangent donc cela au niveau des croyances personnelles sans conséquences réelles sur la vie des citoyens. Paul Pogba ne s’est donc pas mis hors la loi en contactant un marabout. S’il ne nie pas avoir tenté d’utiliser ce procédé pour se tenir éloigné des blessures, il se défend en tout cas vivement d’avoir utilisé de la sorcellerie ou du vaudou pour nuire à Kylian Mbappé.