Affaire Pogba : Paul Pogba reçoit un soutien poignant en Angleterre

Par Guillaume Conte

La polémique liée à l’affaire Paul Pogba rebondit jusqu’en Angleterre. L'ancien joueur de Manchester United y a reçu un vibrant soutient.

L'affaire Pogba fait la Une des journaux dans toute l'Europe. Il n’y a pas de nouveaux éléments en vue, mais forcément le ressentiment est fort pour un joueur qui a signé deux fois à Manchester United, et n’a jamais semblé réellement donner le meilleur de lui-même chez les Red Devils. Un sentiment de gâchis largement partagé, et les dernières révélations sur les accusations de son frère Mathias, et la plainte du joueur tricolore à l’encontre de son frère, ont fait réagir. La sympathie est plutôt allé vers Paul Pogba, qui n’a peut-être pas pu bénéficier d’un entourage digne d’un joueur de ce niveau, censé se concentrer à 100 % sur ses performances.

Pogba manque au football anglais

I feel sorry for Paul Pogba and it’s no wonder he struggled at Man Utd with jealous hangers-on clawing at his millions | @karren_bradyhttps://t.co/YSrrnvGgTO — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 3, 2022

Femmes d’affaires impitoyable, Karren Brady a pris la parole dans une colonne pour The Sun afin de défendre Paul Pogba. Celle qui fut une coupeuse de tête redoutée lors du redressement judiciaire de Birmingham City, est désormais une femme politique conservatrice et vice-présidente de West Ham. Karren Brady est très écouté, et elle fait un constat sans pitié sur le Pioche et son entourage.

« Nous sommes malheureusement obligés de reconnaitre que Paul Pogba va manquer au football anglais, autant pour la couleur de ses cheveux que pour son talent sur le terrain. Il était décrit comme quelqu’un de très généreux avec ses amis et sa famille, qui habite près de Paris. Mais contrairement à un Cristiano Ronaldo, Paul Pogba a été entouré de pique-assiettes. Une bonne famille aurait, pour sûr, permis d’éviter ça. Il est bien connu que Mino Raiola a abusé lors de son transfert à Manchester United pour récupérer la moitié du montant de son transfert. « Toujours dans mon coeur » avait lâché Pogba à la mort de Raiola. « Toujours dans mon porte-feuille » ont répondu les cyniques. Il avait peut-être besoin d’un Raiola pour se couper de sa fratrie et de sa famille désireux d’avoir son argent et sa notoriété. Ma sympathie ira toujours avec Paul. C’est un champion du monde, et il est désormais mis sous pression par un frère, aussi footballeur, qui n’a jamais été assez bon pour gagner ce que son frère gagnait. Les demandes de Mathias, ses envies empoisonnées, ont peut-être pourri sa carrière à Manchester. Une triste histoire, de jalousie certainement, pas forcément de ce que Paul avait, mais de ce qu’ils n’avaient pas », a lancé Karren Brady dans un éditorial salé mais qui démontre qu’en Angleterre, Paul Pogba a encore beaucoup de sympathie dans cette épreuve.