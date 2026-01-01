ICONSPORT_280466_0003
Kylian Mbappé - Real Madrid

Kylian Mbappé, un miracle médical pour le Real Madrid

Kylian Mbappé01 janv. , 17:00
parClaude Dautel
0
Le Real Madrid a officialisé mercredi la blessure de Kylian Mbappé, victime d'une entorse au genou gauche. Mais du côté du club espagnol, on dément une absence d'au moins trois semaines de la star française.
Les supporters madrilènes ont passé un mauvais réveillon puisque quelques heures avant de passer en 2026, ils ont appris que Kylian Mbappé avait passé une IRM et serait absent quelques matchs. C'est une évidence que personne ne peut nier, l'équipe de Xabi Alonso est totalement dépendante des performances du Kid de Bondy, et sans lui elle risque de connaître des problèmes en ce début de année. Cependant, du côté de Madrid, on est nettement moins pessimiste que ce que L'Equipe annonçait, à savoir une absence pour 3 semaines minimum de Kylian Mbappé. Au contraire, certains journalistes espagnols proches du Real Madrid affirment que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain pourrait participer à la Supercoupe d'Espagne programmée le 11 janvier prochain en Arabie Saoudite.
Alberto Pereiro, célèbre journaliste madrilène, affirme que du côté du Real Madrid, rien n'a été décidé concernant la participation de Kylian Mbappé à cette rencontre, tordant ainsi le cou aux informations du quotidien sportif français qui ne voyait pas le capitaine de l'équipe de France revenir avant la réception de l'AS Monaco à Santiago-Bernabeu prévue le 20 janvier en Ligue des champions. Cependant, Defensa Central précise de son côté que le staff médical du Real Madrid ne prendra aucun risque avec Kylian Mbappé, conscient de l'importance de ce dernier pour la suite et la fin de la saison. De quoi rassurer également Didier Deschamps, qui compte sur un Mbappé à 100% de sa forme pour le Mondial de l'été prochain.

La France regarde avec angoisse le dossier Mbappé

Reste que Xabi Alonso a besoin de celui qui rien que sur cette saison a tout de même marqué 24 buts toutes compétitions confondues. Mais l'entraîneur du Real Madrid va devoir croiser les doigts pour que ce souci au genou, qui n'est pas anodin, ne débouche pas sur un problème plus sérieux. Car sans Kylian Mbappé, son avenir sur le banc madrilène est clairement encore plus en danger.
0
Derniers commentaires

OL : Pierre Ménès annonce le départ de Fofana

la valoir c'est pas toi qui l'a decide c'est l'acheteur ^^

OM : De Zerbi exige ce joueur à tout prix

Toi tu es vraiment un vrai marseillais qui préfère perdre au lieu de montrer ses capacités. En Allemagne le budget du Bayern est 4 fois plus que le 3° du classement. En Angleterre le budget d"Arsenal est 5 fois plus que Aston villa 3° Chelsea 6° son budget et 6 fois plus qu"Aston villa.. A Marseille enquête toute fraîche d'hier (cf l'équipe d'hier )votre président américain a dépensé depuis son arrivée 850 millions d'euros pour 0 TROPHÉE. Montpellier,lille monaco ont gagné chacun un championnat. Tu trouves normal que ces équipes gagnent un trophée. Si je me fie à es

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Rires, les extrêmes gauche et droite là.

OL : Pierre Ménès annonce le départ de Fofana

Entre 10 et 25...perso je vote ca.. il a rien montré cette saison avec sa blessure...

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Mafoi ... cest pas la gauche qui défile avec des croix celtiques et des croix gammées... sur ce...

