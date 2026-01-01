OL : Pierre Ménès annonce le départ de Fofana

L’OL a vendu plusieurs de ses meilleurs joueurs l’été dernier (Mikautadze, Cherki) et devrait poursuivre en ce sens dans six mois. Le départ de Malick Fofana ne fait par exemple pas l’ombre d’un doute.

L’été dernier, le mercato a été très agité et tout aussi rémunérateur pour l’Olympique Lyonnais. Le club désormais présidé par Michele Kang a vendu plusieurs de ses joueurs à forte valeur marchande à l’instar de Mikautadze, Cherki ou encore Perri. Au total, les Gones ont récupéré 110 millions d’euros tandis que dans le sens des arrivées, ils n’ont investi que pour 36 millions d’euros. Il y a fort à parier que malgré ce redressement financier spectaculaire, l’OL soit contraint de procéder de la même façon l’été prochain

C’est tout du moins ce que pense Pierre Ménès. Interrogé sur l’étonnement des clubs de Ligue 1 face à l’activité de Lyon sur le marché des transferts cet hiver, l’ancien journaliste de Canal+ a volé au secours des Gones. Selon lui, il n’y a rien de choquant de voir l’OL se renforcer avec le prêt d’Endrick ou avec la potentielle arrivée d’Himad Abdelli. En revanche, notre confrère est certain qu’il y aura de nouveau des grosses ventes dans la capitale des Gaules l’été prochain et les départs de Malick Fofana voire de Tyler Morton ne l’étonnerait pas.

Un départ inévitable pour Malick Fofana ?

« L’étonnement des clubs de L1, je le comprend oui et non. Il y a un organisme qui s’appelle la DNCG qui a décidé de ne pas rétrograder le club, qui a décidé de l’autoriser à faire certains recrutements. Endrick, ça ne coûte que 1 million d’euros, ce n’est pas la mer à boire. Il faut faire confiance à la DNCG qui autorise ce genre de recrutement. Abdelli ça ne coûtera pas non plus une fortune. Ce sont des recrutements intelligents. Et puis il y aura des joueurs à vendre à la fin de la saison » a analysé le journaliste sur YouTube avant de poursuivre.

« Fofana partira évidemment, Morton a pris beaucoup de valeur avec cette saison… Les soucis financiers de l’OL sont évidemment encore très présents. Mais ce n’est pas une raison pour les assoiffer non plus » a analysé Pierre Ménès, convaincu que de gros joueurs vont encore quitter l’Olympique Lyonnais lors du prochain mercato. En ce qui concerne Malick Fofana, actuellement blessé et pour qui un retour n’est pas espéré avant fin janvier, nul doute que de gros clubs viendront de nouveau aux renseignements et qu’une grosse vente est espérée par l’OL afin de renflouer ses caisses.