Nantes : Ahmed Kantari recrute son ancienne pépite

Actif dans son recrutement hivernal, le FC Nantes fait confiance à son nouvel entraîneur Ahmed Kantari. Le successeur de Luis Castro a convaincu ses dirigeants de travailler sur l’arrivée du Franco-Guinéen Mohamed Kaba, son ancien milieu de terrain à Valenciennes.

Le FC Nantes a bien compris l’urgence de la situation. Avant la trêve, les Canaris ont terminé l’année civile avec trois défaites consécutives en championnat. Pire, l’actuel avant-dernier de Ligue 1 n’a remporté aucun de ses sept derniers matchs dans la compétition. Cette série aussi inquiétante que le contenu des rencontres avait incité le gardien Anthony Lopes à réclamer du renfort. Et l’appel du nouveau capitaine a bien été entendu.

Le club de Waldemar Kita, qui avait déjà conclu l’arrivée du latéral gauche Deiver Machado comme joker, a prévu d’empiler les recrues pendant le mercato hivernal. Le milieu offensif Rémy Cabella ne sera pas le seul nouveau venu. Après le joueur prêté par l’Olympiakos, le milieu défensif de Bochum Ibrahima Sissoko devrait signer dans le cadre d’un transfert, tandis que l’ailier du Torino Zakaria Aboukhlal se rapproche en prêt. Tout ce petit monde va déjà bien renforcer l’effectif. Mais le FC Nantes ne compte pas s’arrêter là. Selon les informations d’Ouest-France, les dirigeants nantais veulent aussi obtenir le prêt de Mohamed Kaba.

Le milieu de terrain vit une saison compliquée à Lecce où il n’est apparu qu’à 11 reprises en Serie A, pour seulement deux titularisations. En réalité, le Franco-Guinéen est en difficulté depuis son arrivée en 2023, notamment à cause de sa rupture du ligament croisé d’un genou subie en mars 2024. Son aventure décevante en Italie n’a pourtant pas refroidi le FC Nantes. Et pour cause, son nouvel entraîneur Ahmed Kantari l’a eu sous ses ordres à Valenciennes, son club formateur. L’ancien Valenciennois avait même été élu meilleur joueur du club lors de la saison 2022-2023 avant son départ. Le coach des Canaris en a donc gardé de bons souvenirs.