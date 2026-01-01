Capture d’écran 2026-01-01 à 16.21.20

Rémy Cabella signe au FC Nantes (officiel)

FC Nantes01 janv. , 16:19
parCorentin Facy
Dans un communiqué publié ce jeudi sur son site officiel, le FC Nantes a confirmé la signature de Rémy Cabella, prêté jusqu’à la fin de la saison par le club grec de l’Olympiakos.
« Milieu offensif de 34 ans, Rémy Cabella possède une solide expérience sur les terrains de Ligue 1 et d’Europe. Formé au Montpellier HSC, avec lequel il a été sacré champion de France en 2012, il a ensuite évolué au Newcastle United FC, à l’Olympique de Marseille, à l’AS Saint-Étienne et au LOSC Lille. Il compte également plusieurs sélections avec l’équipe de France A (4) et Espoirs (17). Reconnu pour sa qualité technique, sa vision du jeu et sa polyvalence offensive, Rémy Cabella vient renforcer l’effectif nantais pour la seconde partie de la saison. Le FC Nantes souhaite la bienvenue à Rémy Cabella » écrit le FC Nantes sur son site officiel.
