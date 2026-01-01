Rémy Cabella signe au FC Nantes (officiel)

OM : De Zerbi exige ce joueur à tout prix

Quand on parade en bus a impériale pour une coupe de la ligue Pitch, on la ferme et on respecte l'invitation parisienne au trophée du champion. On vous donne l'opportunité de rêver a un titre, alors ne fais pas le rabat-joie sur le thème du budget. Cannet en roussillon, andrezieux, Carquefou, annecy et d'autres ont démonté ton argument. Et tu le sais champion.