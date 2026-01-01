Objectif Mondial, Mateta fonce vers un grand d’Europe

En discussions avec ses supérieurs, Jean-Philippe Mateta ne parvient pas à trouver un accord pour sa prolongation à Crystal Palace. Au courant de sa situation, Manchester United va tenter d’en profiter. Une opération qui pourrait offrir l’exposition nécessaire à l’attaquant français en vue du Mondial 2026.

Le match nul de la honte. Mardi soir à Old Trafford, Manchester United a été accroché par Wolverhampton (1-1). Les Wolves, qui n’avaient plus récolté le moindre point depuis le 5 octobre, ne comptent que trois unités après 19 journées de Premier League . C’est dire les limites actuelles des Red Devils. Privés de Bruno Fernandes blessés, les Mancuniens doivent également composer avec les absences de Noussair Mazraoui, Amad Diallo et Bryan Mbeumo qui disputent la CAN au Maroc.

Mateta peut changer de dimension

Personne n’était donc surpris d’entendre le manager Ruben Amorim ouvrir la porte à un potentiel recrutement cet hiver. L’entrejeu de Manchester United a cruellement besoin de renfort. Mais une recrue offensive ne serait pas non plus superflue. C’est aussi l’avis de la direction attentive à la situation de Jean-Philippe Mateta. Sous contrat jusqu’en 2027, l’attaquant de Crystal Palace ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants, prévient Football Insider. Le Français se retrouvera à un an de la fin de son bail s’il ne prolonge pas d’ici là.

Les Red Devils y voient l’opportunité de recruter l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais cet hiver, même si l’on imagine qu’un buteur habitué à planter en Premier League nécessitera un gros investissement. Sur le site de Transfermarkt, Jean-Philippe Mateta est effectivement estimé à 40 millions d’euros. Pas de quoi effrayer Manchester United, un cador qui ne laisse sans doute pas l’international tricolore insensible. Au sein d’un club aussi prestigieux, le joueur également passé par Châteauroux s’offrirait une bien meilleure exposition. Un paramètre non négligeable pour celui qui espère figurer dans les plans de Didier Deschamps avant le Mondial 2026.