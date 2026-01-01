ICONSPORT_280510_0150

PL : De Zerbi ou Rosenior, Chelsea en panique

Premier League01 janv. , 15:10
parCorentin Facy
L’année 2026 commence d’une façon bien agitée à Chelsea, qui a officiellement annoncé ce jeudi le départ de son désormais ex-entraîneur Enzo Maresca. Liam Rosenior (Strasbourg) est le grand favori pour le remplacer, même si le nom de Roberto De Zerbi (OM) est aussi évoqué.
Cinquième de Premier League après une série de mauvais résultats ces dernières semaines, Chelsea a pris la décision de se séparer de son entraîneur italien Enzo Maresca. Au-delà des résultats, le club londonien a fait ce choix en raison de plusieurs désaccords avec Maresca sur la politique sportive du club. Un départ officialisé en ce 1er janvier et qu’il va maintenant falloir compenser pour les Blues. A en croire le journaliste Ben Jacobs, toujours bien renseigné sur l’actualité de la Premier League, un favori se détache assez clairement pour reprendre en mains Chelsea et il s’agit comme annoncé ces dernières heures de Liam Rosenior.
L’entraîneur du RC Strasbourg, qui appartient à BlueCo tout comme Chelsea « fait partie des candidats » pour le poste d’entraîneur, confirme le journaliste anglais de Give Me Sport. Contre toute attente, notre confrère britannique cite dans son tweet sur X un autre entraîneur de Ligue 1… Roberto De Zerbi. Mais que les supporters de l’OM se rassurent, une signature du coach italien passé par Brighton du côté de Stamford Bridge est très peu probable.

« Une nomination rapide est attendue, mais il est peu probable qu’un nouvel entraîneur prenne place sur le banc contre Manchester City. Fabregas n’est pas candidat et De Zerbi est écarté (des discussions) malgré l’intérêt qu’il a suscité (au club) l’été dernier » écrit Ben Jacobs. Autrement dit, Chelsea a bien le nom de Roberto De Zerbi en tête mais n’a pas l’intention de lui proposer le poste d’entraîneur en ce mois de janvier après le départ d’Enzo Maresca. Une bonne nouvelle pour l’OM et pour sa direction, incarnée par Pablo Longoria et Medhi Benatia, deux hommes qui ne cessent de répéter qu’ils veulent construire l’avenir de l’Olympique de Marseille avec Roberto De Zerbi. 
