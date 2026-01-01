PL : De Zerbi ou Rosenior, Chelsea en panique

Venez on se relit tous avant de publier.
RDZ est un entraîneur qui recherche des choses qui lui ressemblent : soleil et passion. En gros pour chelsea c'est mort ^^
Terminus, tout le monde descend. Nous sommes arrivés gare saint charles
Si vous pouviez éviter d'envoyer le ballon d'or virtuel ce serait sympa. Merci
Quand on parade en bus a impériale pour une coupe de la ligue Pitch, on la ferme et on respecte l'invitation parisienne au trophée du champion. On vous donne l'opportunité de rêver a un titre, alors ne fais pas le rabat-joie sur le thème du budget. Cannet en roussillon, andrezieux, Carquefou, annecy et d'autres ont démonté ton argument. Et tu le sais champion.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Liam Rosenior is one of a handful of candidates for the Chelsea job. A quick appointment is expected but told it’s unlikely any new manager will be in the dugout for Manchester City. Cesc Fabregas is not a candidate and Roberto De Zerbi has been ruled out despite summer