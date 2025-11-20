OM-VA, dopage, le procès de Deschamps contre Riolo prend feu

Le procès intenté par Didier Deschamps a Daniel Riolo fait des étincelles, et le journaliste, poursuivi par le sélectionneur pour ses propos à la radio, se défend vertement.

clown » sur les réseaux sociaux. C’est une histoire qui date de la fin de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Dans son émission de rentrée après l’épreuve, en janvier 2023, Daniel Riolo était revenu sur le départ de Karim Benzema de l'équipe de France en plein lancement de la compétition. Dans un enchainement d’évènements assez bizarre, l’attaquant tricolore, qui était diminué par une blessure, avait quitté le groupe en plein milieu de la nuit sans dire au revoir. L’agent de KB9 avait tôt fait d’accuser le sélectionneur national de ne pas lui avoir laissé la moindre chance de disputer la suite du Mondial au Qatar. Et l’ancien joueur du Real Madrid avait traité son entraineur de «» sur les réseaux sociaux.

Et de son côté, Daniel Riolo avait notamment traité Didier Deschamps de « menteur » au sujet de la gravité de la blessure de Karim Benzema, pour pouvoir le renvoyer chez lui alors qu'il aurait pu reprendre la compétition plus tard. Le technicien français avait déposé plainte pour diffamation et le procès a lieu ce jeudi 20 novembre. Le journaliste de RMC s’est défendu bec et ongles, répondant aux accusations de l’avocate adverse et n’hésitant pas à se montrer offensif, notamment dans le fait que Didier Deschamps était présent dans de nombreux scandales du football.

Riolo lâche les dossiers sur Deschamps

Daniel Riolo au Tribunal de Paris ce jeudi 20 novembre 2025

« La première fois que j’avais dit cela, c’est lorsqu’on avait appris qu’il était au courant pour Knysna. Pardonnez-moi, Maître, mais qu’une légende du football français, alors qu’il est au courant du plus grand scandale du football français, et qu’il ne dit rien, oui, je trouve ça louche. Vous avez dit que Deschamps était dans ''toutes les affaires belles et louches du football français, il est dedans.’’ Que comprend votre public ? », a lancé l’avocate de « DD ». « Vous mettrez la définition du louche où vous voulez. Je dis juste : OM-VA, c’était une histoire incroyable. Je ne dis pas qu’il était le capitaine de l’OM à ce moment là, je ne parle pas non plus de sa présence sur le Phocéa, le bateau de (Bernard) Tapie (président de l'OM). Bon, il se trouve qu’il était là-bas, mais c’est tout. Après, on peut y voir des sous-entendus. Il est dedans, il est autour, à côté, dans l’ambiance. Je ne dis pas qu’il est impliqué ni qu’il s’est dopé, sinon je reviens demain. En revanche, son agent (Jean-Pierre Bernès) a été condamné (pour OM-VA), mais je ne le dis pas », a ironisé Daniel Riolo, dans des propos retranscrits sur le site de L’Equipe.

Des échanges musclés, qui démontrent que les deux parties ne se feront aucun cadeau. Devant le tribunal correction de Paris, Didier Deschamps demande une condamnation de Daniel Riolo à un préjudice moral, pour un euro symbolique.