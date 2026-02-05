gavi au psg c est du serieux iconsport 256030 0115 390649

Le Barça annonce au PSG le prix de Gavi

PSG05 févr. , 19:00
parQuentin Mallet
0
A la recherche d'un milieu de terrain de classe mondiale pour apporter de la nouveauté et de la concurrence à son entrejeu, le PSG a fait de Gavi l'une de ses priorités. Mais le FC Barcelone n'entend pas se laisser faire sur ce dossier.
Les exemples de joueurs quittant le FC Barcelone pour filer au Paris Saint-Germain commencent à être nombreux. En 2017, le club de la capitale explose le record mondial en dépensant les 222 ME de la clause libératoire de Neymar pour le recruter. Six ans plus tard, les dirigeants parisiens recommencent avec Ousmane Dembélé et lèvent sa clause libératoire de 50 ME. Et plus récemment, Dro Fernandez a quitté le Barça, alors considéré comme un très gros espoir de la Masia, pour signer à Paris.
Les relations entre les deux clubs sont toutefois plus cordiales aujourd'hui, et la direction parisienne compte bien en profiter pour aller chercher un autre chouchou du club, Gavi.

Laporta recale le PSG pour Gavi

La presse catalane a récemment révélé que le Paris Saint-Germain était prêt à offrir 45 millions d'euros pour recruter Gavi. Souvent fragilisé par des blessures, le joueur de 21 ans a vu sa valeur marchande baisser considérablement. Et si l'on pouvait croire que la direction blaugrana en avait assez de lui et qu'elle était encline à le vendre, El Nacional vient de prouver tout le contraire. Le quotidien catalan affirme désormais que Joan Laporta n'a aucune intention d'accepter une offre parisienne pour son milieu de terrain, ni même de négocier un meilleur prix. Pour le dirigeant barcelonais, le message est clair : le numéro 6 du Barça ne quittera le club que si le PSG lève sa clause libératoire.
Petit problème, cette dernière est évaluée à 1 milliard d'euros et son contrat ne se termine qu'en juin 2030. Autrement dit, la direction catalane est très ferme sur ce dossier et Luis Campos va devoir se rabattre sur une autre cible.

Derniers commentaires

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Mais en faites t’es tellement con qu’on a juste envi de t’insulter

L'OM refuse de lâcher ce joueur boycotté

Bah ils ont un clown au costume trop grand comme président, ils sont en tournée dans toute le France et font rire les petits comme les grands. T'appelles ça comment ?

Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon

Un tunnel, un métro et voilà un stade... le raconte à peu près tout et n'importe quoi pour passer.

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Annecy aussi ça devait être tranquille 🤣🤣🤣🐐🐐🐐

Jean-Pierre Papin remet les supporters de l'OM à leur place

D'un autre côté, de son époque, l'équipe était différente, les résultats aussi (Une pensée pour le trésorier M Tapie ...)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

