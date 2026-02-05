Le Barça annonce au PSG le prix de Gavi

A la recherche d'un milieu de terrain de classe mondiale pour apporter de la nouveauté et de la concurrence à son entrejeu, le PSG a fait de Gavi l'une de ses priorités. Mais le FC Barcelone n'entend pas se laisser faire sur ce dossier.

Les exemples de joueurs quittant le FC Barcelone pour filer au Paris Saint-Germain commencent à être nombreux. En 2017, le club de la capitale explose le record mondial en dépensant les 222 ME de la clause libératoire de Neymar pour le recruter. Six ans plus tard, les dirigeants parisiens recommencent avec Ousmane Dembélé et lèvent sa clause libératoire de 50 ME. Et plus récemment, Dro Fernandez a quitté le Barça, alors considéré comme un très gros espoir de la Masia, pour signer à Paris.

Les relations entre les deux clubs sont toutefois plus cordiales aujourd'hui, et la direction parisienne compte bien en profiter pour aller chercher un autre chouchou du club, Gavi.

Laporta recale le PSG pour Gavi

La presse catalane a récemment révélé que le Paris Saint-Germain était prêt à offrir 45 millions d'euros pour recruter Gavi . Souvent fragilisé par des blessures, le joueur de 21 ans a vu sa valeur marchande baisser considérablement. Et si l'on pouvait croire que la direction blaugrana en avait assez de lui et qu'elle était encline à le vendre, El Nacional vient de prouver tout le contraire. Le quotidien catalan affirme désormais que Joan Laporta n'a aucune intention d'accepter une offre parisienne pour son milieu de terrain, ni même de négocier un meilleur prix. Pour le dirigeant barcelonais, le message est clair : le numéro 6 du Barça ne quittera le club que si le PSG lève sa clause libératoire.

Petit problème, cette dernière est évaluée à 1 milliard d'euros et son contrat ne se termine qu'en juin 2030. Autrement dit, la direction catalane est très ferme sur ce dossier et Luis Campos va devoir se rabattre sur une autre cible.