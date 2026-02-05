descente ou pas l asse va virer du monde perrin 23 392833

L’ASSE dépense une fortune pour une recrue à l’écart

ASSE05 févr. , 17:30
parEric Bethsy
Dans la dernière ligne droite du mercato, l’AS Saint-Etienne a enregistré la signature du jeune Marten-Chris Paalberg. Cet attaquant estonien a coûté près d’un million d’euros. Pourtant, le club stéphanois n’a pas prévu de l’intégrer à l’équipe première dans l’immédiat.
Longtemps passive pendant le mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne s’est finalement renforcée. Plusieurs joueurs ont débarqué dans le Forez avant la fermeture du marché des transferts lundi soir. Et parmi les nouvelles têtes affichées, celle de Marten-Chris Paalberg suscite déjà pas mal d’interrogations.
Les Verts ont accueilli un jeune attaquant méconnu et totalement inexpérimenté au haut niveau. Seulement âgé de 17 ans, l’Estonien est arrivé en provenance du Vaprus Pärnu. Autant dire que le talent recruté en première division estonienne aura besoin de temps pour s’adapter au football français. D’ailleurs, le communiqué de l’AS Saint-Etienne indiquait que Marten-Chris Paalberg rejoignait « le Centre sportif Robert-Herbin pour poursuivre son développement ».
On comprend que l’avant-centre n’est pas destiné à fréquenter l’équipe première durant cette phase retour. Le directeur sportif Loïc Perrin admettait que le renfort hivernal avait « des étapes à franchir » et que le club comptait « prendre le temps avec lui et l'accompagner ». On pouvait donc imaginer un transfert à prix très réduit. Mais d’après une information récoltée par @gaelb42 avec Baltic Footy News, et relayée par Peuple Vert, l’opération a quand même coûté près d’un million d’euros.
Il doit apprendre à gérer la pression
- Un spécialiste du foot estonien
Le montant n’est pas négligeable pour un joueur promis à la réserve d'une équipe de Ligue 2. Il faut croire que l’AS Saint-Etienne voit en lui un gros potentiel. « C’est un joueur avec un vrai instinct de buteur. Il est déjà très efficace », décrit le spécialiste du foot estonien Nadau Cabé, qui précise tout de même que le néo-Stéphanois « doit encore apprendre à mieux utiliser son corps et gérer la pression ». A Saint-Etienne, les attentes seront plus élevées, surtout avec le prix dépensé pour sa venue.
