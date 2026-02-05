Samuel Umtiti arrive comme consultant pour PSG-OM

Reconverti consultant et parfois commentateur après l'arrêt de sa carrière, Samuel Umtiti élargit encore sa palette en débarquant chez RMC. Le champion du monde 2018 sera au micro dans l'After pour débriefer le Classique PSG-OM.

On n'arrête plus Samuel Umtiti. En fin de saison dernière, alors qu'il n'était âgé que de 31 ans, le défenseur central gaucher a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur. Son corps fragilisé par sa profession ne tenait plus et l'a finalement contraint à tout arrêter. Mais pour lui, le football n'est pas totalement terminé. S'il ne peut plus le vivre sur les terrains en tant que joueur, le champion du monde 2018 apparait désormais derrière les micros. Depuis le début de la saison actuelle, il intervient régulièrement dans des émissions sur DAZN et a même été aux commentaires de matchs à plusieurs reprises. Et son ascension médiatique continue puisque l'ancien de l'OL et du Barça vient de rejoindre RMC.

Samuel Umtiti passe à la radio

RMC travaille activement sur les contours de son équipe en vue de sa couverture de la Coupe du monde 2026 et vient de mettre la main sur Samuel Umtiti, révèle L'Equipe. L'ancien défenseur reconverti consultant rejoint la radio en tant que tel et interviendra dans les émissions Génération After et L'After Foot. Il sera d'ailleurs derrière le micro dès ce dimanche soir dans L'After, en compagnie d'Emmanuel Petit, autre champion du monde avec les Bleus, pour débriefer du Classique entre le Paris Saint-Germain et l' OM

Son arrivée chez RMC n'oblige toutefois pas Samuel Umtiti à abandonner sa collaboration avec DAZN, apprend-on. Le natif de Lyon a bien l'intention de poursuivre chez le géant britannique de la diffusion, de quoi lui faire un calendrier assez chargé ces prochains mois.