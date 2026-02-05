ICONSPORT_289630_0113

OM : Le coup de sang de De Zerbi rapporte 5 millions d’euros

OM05 févr. , 19:20
parGuillaume Conte
0
Jeté par l'OM à deux jours de la fin du mercato, Amir Murillo est en train de trouver un nouveau club. Et Marseille limite plutôt bien la casse sur le plan financier.
Rester trois ans à l’OM, cela devient un exploit que peu de joueurs sont capables de faire. Sur le point d’atteindre ce cap, Amir Murillo a vu Roberto De Zerbi demander sa tête brutalement, après deux mauvais résultats contre Bruges et le Paris FC. Le Panaméen était visiblement la cause de bien des maux à Marseille selon son entraineur, qui l’a envoyé en dehors du groupe et a fait passer le message par sa direction qu’il devait se trouver un nouveau club.

De Zerbi a trouvé le coupable idéal

Le défenseur polyvalent n’a pas eu le temps de trouver un point de chute en 48 heures, mais tous les espoirs ne sont pas perdus. Le marché est encore ouvert en Turquie jusqu’à ce vendredi, et Murillo discute actuellement avec Besiktas. Le club d’Istanbul est aussi dans des négociations avancées avec l’OM pour trouver un accord. Selon L’Equipe, cela se situera entre 4 et 6 millions d’euros, en fonction des dernières négociations et des bonus. Une somme non négligeable pour un joueur poussé dehors à un an et demi de la fin de son contrat.
En 2023, il avait coûté 2,5 millions d’euros, afin de convaincre Anderlecht de le lâcher. A l’OM, l’aventure de Murillo aura été irrégulière, avec souvent un statut de remplaçant, mais aussi celui d’un joueur capable de répondre présent quand le niveau s’élevait. Et souvent de gagner sa place au forceps. Cette saison, il a ainsi pris part à tous les matchs de Ligue des Champions en dehors de celui contre Newcastle, où il était blessé. Et avant le coup de sang de Roberto De Zerbi, le Panaméen avait été sollicité en Ligue 1 sur 16 des 17 matchs où il n’était pas blessé. C’est donc un joueur qui compte dans la rotation qui est évacué d’urgence vers la Turquie, même si l’OM s’en sort avec une opération comptable correcte étant donné le faible choix de destination au début du mois de février.
M. Murillo Bermudez

M. Murillo Bermudez

6543765437 Âge 29 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts2
Passes décisives1
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_166512_0151
OL

Karim Benzema envoie un million d’euros à l’OL

ICONSPORT_248726_0002
OM

Jean-Pierre Papin remet les supporters de l'OM à leur place

ICONSPORT_293999_0346
Lens

« Mexicain niq… ta mère », le chant polémique des Lensois

ICONSPORT_282991_0053
OM

Kondogbia, le héros du mercato de l’OM

Fil Info

05 févr. , 21:40
Karim Benzema envoie un million d’euros à l’OL
05 févr. , 21:20
Jean-Pierre Papin remet les supporters de l'OM à leur place
05 févr. , 21:00
« Mexicain niq… ta mère », le chant polémique des Lensois
05 févr. , 20:35
Kondogbia, le héros du mercato de l’OM
05 févr. , 20:13
CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale
05 févr. , 20:04
Strasbourg - Monaco : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)
05 févr. , 20:00
Lyon : Gomis n’est pas rancunier, il vote Aulas
05 févr. , 19:40
Kylian Mbappé fait fantasmer, son clan hallucine
05 févr. , 19:21
Arabie Saoudite : Karim Benzema marque d'entrée (vidéo)

Derniers commentaires

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Je vois pas l OL gagner

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Mais en faites t’es tellement con qu’on a juste envi de t’insulter

L'OM refuse de lâcher ce joueur boycotté

Bah ils ont un clown au costume trop grand comme président, ils sont en tournée dans toute le France et font rire les petits comme les grands. T'appelles ça comment ?

Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon

Un tunnel, un métro et voilà un stade... le raconte à peu près tout et n'importe quoi pour passer.

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Annecy aussi ça devait être tranquille 🤣🤣🤣🐐🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading