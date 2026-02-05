OM : Le coup de sang de De Zerbi rapporte 5 millions d’euros

Jeté par l'OM à deux jours de la fin du mercato, Amir Murillo est en train de trouver un nouveau club. Et Marseille limite plutôt bien la casse sur le plan financier.

Rester trois ans à l’OM , cela devient un exploit que peu de joueurs sont capables de faire. Sur le point d’atteindre ce cap, Amir Murillo a vu Roberto De Zerbi demander sa tête brutalement, après deux mauvais résultats contre Bruges et le Paris FC. Le Panaméen était visiblement la cause de bien des maux à Marseille selon son entraineur, qui l’a envoyé en dehors du groupe et a fait passer le message par sa direction qu’il devait se trouver un nouveau club.

De Zerbi a trouvé le coupable idéal

Le défenseur polyvalent n’a pas eu le temps de trouver un point de chute en 48 heures, mais tous les espoirs ne sont pas perdus. Le marché est encore ouvert en Turquie jusqu’à ce vendredi, et Murillo discute actuellement avec Besiktas. Le club d’Istanbul est aussi dans des négociations avancées avec l’OM pour trouver un accord. Selon L’Equipe, cela se situera entre 4 et 6 millions d’euros, en fonction des dernières négociations et des bonus. Une somme non négligeable pour un joueur poussé dehors à un an et demi de la fin de son contrat.

En 2023, il avait coûté 2,5 millions d’euros, afin de convaincre Anderlecht de le lâcher. A l’OM, l’aventure de Murillo aura été irrégulière, avec souvent un statut de remplaçant, mais aussi celui d’un joueur capable de répondre présent quand le niveau s’élevait. Et souvent de gagner sa place au forceps. Cette saison, il a ainsi pris part à tous les matchs de Ligue des Champions en dehors de celui contre Newcastle, où il était blessé. Et avant le coup de sang de Roberto De Zerbi, le Panaméen avait été sollicité en Ligue 1 sur 16 des 17 matchs où il n’était pas blessé. C’est donc un joueur qui compte dans la rotation qui est évacué d’urgence vers la Turquie, même si l’OM s’en sort avec une opération comptable correcte étant donné le faible choix de destination au début du mois de février.