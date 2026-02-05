ICONSPORT_280466_0003
Kylian Mbappé - Real Madrid

Kylian Mbappé fait fantasmer, son clan hallucine

Kylian Mbappé05 févr. , 19:40
parEric Bethsy
1
Considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé fait fantasmer les jeunes amateurs de football et leurs parents. Une phénomène incompréhensible pour le père de l’attaquant du Real Madrid.
Kylian Mbappé ne fait pas seulement rêver les jeunes fans de ballon rond. En tant que star du football, l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France gagne des millions. Une perspective qui fait également saliver les parents. Certains imaginent leurs enfants succéder au Bondynois dans quelques années et n’hésitent pas à les pousser, quitte à leur mettre une pression excessive. Interrogé sur le plateau de l'émission Clique, Wilfrid Mbappé ne comprend pas ce phénomène.
« Le projet Mbappé, c'est quoi ? C’est un père qui accompagne son fils sur un rêve, une activité, sur une profession… Mais on le fait tous, on a tous des projets Mbappé alors, a répondu le père du Merengue sur le plateau de Canal+. Moi je ne me levais pas à 6h du matin pour aller faire des tours de terrain. Je ne faisais pas d’entraînements supplémentaires, je n’ai pas fait tout ça. Des fois, je croise des parents sur les terrains et ils me disent "je fais comme vous". »

Lire aussi

Le Real couvre Mbappé d’or, Vinicius va devenir fouLe Real couvre Mbappé d’or, Vinicius va devenir fou
« Ils sont en jean, un sifflet à la main, en chemise, en train de faire des tours de terrain, des abdos, des frappes. Je n'ai pas fait ça moi, je ne sais pas c'est quoi ce mythe. Moi j'avais l'accompagnement qui était celui d'un père et c'était de l'amusement : "amuse-toi". Et à un moment, quand ça devient sérieux, il faut apporter d'autres choses parce qu'il va en faire son métier. (…) J'entends les gens dire qu'il a été programmé. Mais c'est quoi "être programmé" ? Je n'arrive pas à comprendre. Comment on a fait pour le programmer ? Non, c'est parce qu'il a cette force de caractère », a expliqué Wilfrid Mbappé.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_166512_0151
OL

Karim Benzema envoie un million d’euros à l’OL

ICONSPORT_248726_0002
OM

Jean-Pierre Papin remet les supporters de l'OM à leur place

ICONSPORT_293999_0346
Lens

« Mexicain niq… ta mère », le chant polémique des Lensois

ICONSPORT_282991_0053
OM

Kondogbia, le héros du mercato de l’OM

Fil Info

05 févr. , 21:40
Karim Benzema envoie un million d’euros à l’OL
05 févr. , 21:20
Jean-Pierre Papin remet les supporters de l'OM à leur place
05 févr. , 21:00
« Mexicain niq… ta mère », le chant polémique des Lensois
05 févr. , 20:35
Kondogbia, le héros du mercato de l’OM
05 févr. , 20:13
CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale
05 févr. , 20:04
Strasbourg - Monaco : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)
05 févr. , 20:00
Lyon : Gomis n’est pas rancunier, il vote Aulas
05 févr. , 19:21
Arabie Saoudite : Karim Benzema marque d'entrée (vidéo)

Derniers commentaires

L'OM refuse de lâcher ce joueur boycotté

Bah ils ont un clown au costume trop grand comme président, ils sont en tournée dans toute le France et font rire les petits comme les grands. T'appelles ça comment ?

Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon

Un tunnel, un métro et voilà un stade... le raconte à peu près tout et n'importe quoi pour passer.

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Annecy aussi ça devait être tranquille 🤣🤣🤣🐐🐐🐐

Jean-Pierre Papin remet les supporters de l'OM à leur place

D'un autre côté, de son époque, l'équipe était différente, les résultats aussi (Une pensée pour le trésorier M Tapie ...)

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Les gens qui parle mal il faut les ignorer, je préfère la première version de foot01 quand y avait des insultes le modérateur supprimé le compte ceux qui insulter et c'était beaucoup mieux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading