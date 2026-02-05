Kylian Mbappé fait fantasmer, son clan hallucine

Considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé fait fantasmer les jeunes amateurs de football et leurs parents. Une phénomène incompréhensible pour le père de l’attaquant du Real Madrid.

Kylian Mbappé ne fait pas seulement rêver les jeunes fans de ballon rond. En tant que star du football, l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France gagne des millions. Une perspective qui fait également saliver les parents. Certains imaginent leurs enfants succéder au Bondynois dans quelques années et n’hésitent pas à les pousser, quitte à leur mettre une pression excessive. Interrogé sur le plateau de l'émission Clique, Wilfrid Mbappé ne comprend pas ce phénomène.

« Le projet Mbappé, c'est quoi ? C’est un père qui accompagne son fils sur un rêve, une activité, sur une profession… Mais on le fait tous, on a tous des projets Mbappé alors, a répondu le père du Merengue sur le plateau de Canal+. Moi je ne me levais pas à 6h du matin pour aller faire des tours de terrain. Je ne faisais pas d’entraînements supplémentaires, je n’ai pas fait tout ça. Des fois, je croise des parents sur les terrains et ils me disent "je fais comme vous". »

Lire aussi Le Real couvre Mbappé d’or, Vinicius va devenir fou

« Ils sont en jean, un sifflet à la main, en chemise, en train de faire des tours de terrain, des abdos, des frappes. Je n'ai pas fait ça moi, je ne sais pas c'est quoi ce mythe. Moi j'avais l'accompagnement qui était celui d'un père et c'était de l'amusement : "amuse-toi". Et à un moment, quand ça devient sérieux, il faut apporter d'autres choses parce qu'il va en faire son métier. (…) J'entends les gens dire qu'il a été programmé. Mais c'est quoi "être programmé" ? Je n'arrive pas à comprendre. Comment on a fait pour le programmer ? Non, c'est parce qu'il a cette force de caractère », a expliqué Wilfrid Mbappé.