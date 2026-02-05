Arabie Saoudite : Karim Benzema marque d'entrée (vidéo)

Gréviste il y a une semaine, Karim Benzema était titulaire dans son nouveau club d’Al-Hilal ce jeudi. KB9 est passé du 6e de Saudi Pro League à la première place avec sa signature au sein du club de Riyad. Pour son premier match, en déplacement à Al Okhdood, l’attaquant français a trouvé la mire d’une talonnade efficace après une action dans la surface.

L’ancien joueur du Real Madrid n’a visiblement aucune difficulté à s’adapter à son nouvel environnement, où il est bien entouré. Ses nouveaux coéquipiers se moment en effet Bono, Koulibaly, T. Hernandez, Ruben Neves, Milinkovic-Savic et Malcom notamment, dans l’équipe la plus médiatisée d’Arabie Saoudite.