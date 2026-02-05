ICONSPORT_240098_0008

Arabie Saoudite : Karim Benzema marque d'entrée (vidéo)

Arabie Saoudite05 févr. , 19:21
parGuillaume Conte
0
Gréviste il y a une semaine, Karim Benzema était titulaire dans son nouveau club d’Al-Hilal ce jeudi. KB9 est passé du 6e de Saudi Pro League à la première place avec sa signature au sein du club de Riyad. Pour son premier match, en déplacement à Al Okhdood, l’attaquant français a trouvé la mire d’une talonnade efficace après une action dans la surface.
L’ancien joueur du Real Madrid n’a visiblement aucune difficulté à s’adapter à son nouvel environnement, où il est bien entouré. Ses nouveaux coéquipiers se moment en effet Bono, Koulibaly, T. Hernandez, Ruben Neves, Milinkovic-Savic et Malcom notamment, dans l’équipe la plus médiatisée d’Arabie Saoudite.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_166512_0151
OL

Karim Benzema envoie un million d’euros à l’OL

ICONSPORT_248726_0002
OM

Jean-Pierre Papin remet les supporters de l'OM à leur place

ICONSPORT_293999_0346
Lens

« Mexicain niq… ta mère », le chant polémique des Lensois

ICONSPORT_282991_0053
OM

Kondogbia, le héros du mercato de l’OM

Fil Info

05 févr. , 21:40
Karim Benzema envoie un million d’euros à l’OL
05 févr. , 21:20
Jean-Pierre Papin remet les supporters de l'OM à leur place
05 févr. , 21:00
« Mexicain niq… ta mère », le chant polémique des Lensois
05 févr. , 20:35
Kondogbia, le héros du mercato de l’OM
05 févr. , 20:13
CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale
05 févr. , 20:04
Strasbourg - Monaco : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)
05 févr. , 20:00
Lyon : Gomis n’est pas rancunier, il vote Aulas
05 févr. , 19:40
Kylian Mbappé fait fantasmer, son clan hallucine

Derniers commentaires

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Mais en faites t’es tellement con qu’on a juste envi de t’insulter

L'OM refuse de lâcher ce joueur boycotté

Bah ils ont un clown au costume trop grand comme président, ils sont en tournée dans toute le France et font rire les petits comme les grands. T'appelles ça comment ?

Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon

Un tunnel, un métro et voilà un stade... le raconte à peu près tout et n'importe quoi pour passer.

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Annecy aussi ça devait être tranquille 🤣🤣🤣🐐🐐🐐

Jean-Pierre Papin remet les supporters de l'OM à leur place

D'un autre côté, de son époque, l'équipe était différente, les résultats aussi (Une pensée pour le trésorier M Tapie ...)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading