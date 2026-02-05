Arabie Saoudite : Karim Benzema marque d'entrée (vidéo)

Mais en faites t’es tellement con qu’on a juste envi de t’insulter
Bah ils ont un clown au costume trop grand comme président, ils sont en tournée dans toute le France et font rire les petits comme les grands. T'appelles ça comment ?
Un tunnel, un métro et voilà un stade... le raconte à peu près tout et n'importe quoi pour passer.
Annecy aussi ça devait être tranquille 🤣🤣🤣🐐🐐🐐
D'un autre côté, de son époque, l'équipe était différente, les résultats aussi (Une pensée pour le trésorier M Tapie ...)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
31' : QUI D'AUTRE QUE LUI, LE JOUEUR DU PEUPLE, LE NUEVE : KARIIIIIIM BENZEMA POUR OUVRIR LE SCORE !!! ET DE QUELLE MANIÈRE 😍 0-1 pour Al-Hilal !