Officiel : Le Paris FC s'offre Patrick Zabi

Je vois pas l OL gagner
Mais en faites t’es tellement con qu’on a juste envi de t’insulter
Bah ils ont un clown au costume trop grand comme président, ils sont en tournée dans toute le France et font rire les petits comme les grands. T'appelles ça comment ?
Un tunnel, un métro et voilà un stade... le raconte à peu près tout et n'importe quoi pour passer.
Annecy aussi ça devait être tranquille 🤣🤣🤣🐐🐐🐐
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
𝐋𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐅𝐂 𝐞𝐬𝐭 𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞𝐮𝐱 𝐝’𝐚𝐧𝐧𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐙𝐚𝐛𝐢 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐮 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐢𝐦𝐬 🤩 Le milieu de terrain de 19 ans rejoindra le club Parisien