Le PSG recalé, il ne fait pas confiance à Luis Enrique

Malgré sa politique favorable aux produits du centre de formation, le Paris Saint-Germain ne parvient pas toujours à convaincre ses jeunes talents. La preuve avec le défenseur central Emmanuel Mbemba qui envisage sérieusement de partir libre cet été.

Frustrante pour certains supporters et observateurs, l’obstination de Luis Enrique fait quand même des heureux. L’entraîneur du Paris Saint-Germain insiste pour travailler avec un groupe restreint afin de laisser des opportunités aux jeunes. Des titis comme Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye ont ainsi profité de la situation pour se montrer à leur avantage. Et comme eux, d’autres produits du centre de formation espèrent gravir les échelons dans les mois ou saisons à venir.

Un bel argument pour retenir les talents les plus prometteurs. Et pourtant, le club de la capitale n’est pas à l’abri d'une désillusion avec Emmanuel Mbemba. En fin de contrat, le défenseur central de 17 ans pense sérieusement à partir libre en juin prochain. Le site de L’Equipe nous apprend que le titi possède une belle cote en Allemagne. Le Bayer Leverkusen et surtout le Bayern Munich, annoncé favori après un rapprochement avec le joueur ces dernières heures, tentent d’arracher sa signature. Manifestement, l’international U18 français (6 sélections) n’est pas insensible aux arguments de ses deux courtisans.

Le Bayern en pole

Le défenseur central capable d’évoluer au poste de latéral gauche pourrait bien privilégier l’une de ses options allemandes au détriment du projet du Paris Saint-Germain. Mais rien n’est encore définitif puisque nos confrères, qui rappellent le revirement de situation pour retenir Senny Mayulu, n’écartent pas un nouveau rebondissement sur ce dossier. Reste à savoir si la direction francilienne avait prévu d’offrir un contrat professionnel à Emmanuel Mbemba. Ce mercredi, le quotidien Le Parisien citait seulement le nom de l’attaquant Pierre Monguengue (18 ans) qui devrait être récompensé par ses dirigeants.