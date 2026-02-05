Emmanuel Mbemba

Le PSG recalé, il ne fait pas confiance à Luis Enrique

05 févr.
parEric Bethsy
Malgré sa politique favorable aux produits du centre de formation, le Paris Saint-Germain ne parvient pas toujours à convaincre ses jeunes talents. La preuve avec le défenseur central Emmanuel Mbemba qui envisage sérieusement de partir libre cet été.
Frustrante pour certains supporters et observateurs, l’obstination de Luis Enrique fait quand même des heureux. L’entraîneur du Paris Saint-Germain insiste pour travailler avec un groupe restreint afin de laisser des opportunités aux jeunes. Des titis comme Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye ont ainsi profité de la situation pour se montrer à leur avantage. Et comme eux, d’autres produits du centre de formation espèrent gravir les échelons dans les mois ou saisons à venir.
Un bel argument pour retenir les talents les plus prometteurs. Et pourtant, le club de la capitale n’est pas à l’abri d'une désillusion avec Emmanuel Mbemba. En fin de contrat, le défenseur central de 17 ans pense sérieusement à partir libre en juin prochain. Le site de L’Equipe nous apprend que le titi possède une belle cote en Allemagne. Le Bayer Leverkusen et surtout le Bayern Munich, annoncé favori après un rapprochement avec le joueur ces dernières heures, tentent d’arracher sa signature. Manifestement, l’international U18 français (6 sélections) n’est pas insensible aux arguments de ses deux courtisans.

Le Bayern en pole

Le défenseur central capable d’évoluer au poste de latéral gauche pourrait bien privilégier l’une de ses options allemandes au détriment du projet du Paris Saint-Germain. Mais rien n’est encore définitif puisque nos confrères, qui rappellent le revirement de situation pour retenir Senny Mayulu, n’écartent pas un nouveau rebondissement sur ce dossier. Reste à savoir si la direction francilienne avait prévu d’offrir un contrat professionnel à Emmanuel Mbemba. Ce mercredi, le quotidien Le Parisien citait seulement le nom de l’attaquant Pierre Monguengue (18 ans) qui devrait être récompensé par ses dirigeants.

Il enquille les buts, le PSG s’empresse de le faire signerIl enquille les buts, le PSG s’empresse de le faire signer
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

