Nantes se tire une balle dans le pied avant l'OL

En pleine crise de résultats depuis le début de la saison, le FC Nantes ne devrait pas pouvoir compter sur ses supporters pour la réception de l'Olympique Lyonnais ce samedi. S'ils ont bien prévu de venir, ils n'ont pas l'intention de chanter à la gloire de leur club.

Le FC Nantes traverse définitivement une saison délicate. S'il a plusieurs fois été aux portes de la Ligue 2 lors des saisons précédentes, le club de la cité des Ducs n'a jamais été aussi proche de la relégation. En cause, un mercato estival complètement raté, un Luis Castro peu inspiré et son remplaçant, Ahmed Kantari, qui ne parvient pas à faire mieux. Le mercato hivernal a été l'occasion pour les Canaris de se renforcer, avec pas moins de sept arrivées, mais cela n'a pas encore eu l'effet escompté.

Hormis une victoire à 11 contre 9 au Vélodrome, Nantes a perdu tous ses matchs en janvier et s'apprête à recevoir la grande équipe en forme du moment, l'Olympique Lyonnais. Pour cette occasion, le stade de la Beaujoire sonnera creux. Les supporters nantais, épuisés par les résultats et toujours en colère contre Waldemar Kita, n'ont pas prévu d'animer les tribunes.

La Brigade Loire fait grève

Le 29 janvier dernier, le collectif Brigade Loire, principal groupe de supporters nantais, a annoncé dans un communiqué un arrêt total des encouragements à domicile. La réception de l' OL ne fera donc pas exception, alors que la dernière victoire du FC Nantes à la Beaujoire remonte au 30 août 2025 face à Auxerre (1-0). Il n'y aura donc pas de chants ou autres animations en tribunes. Une situation qui fait logiquement les affaires des hommes de Paulo Fonseca, qui ne connaissent une dynamique totalement opposée.

De leur côté, ces derniers sont actuellement sur une série de 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Malgré la fatigue accumulée par les 8 matchs disputés depuis le début de l'année 2026, les Gones comptent bien profiter de la situation cataclysmique à Nantes pour continuer leur chemin.