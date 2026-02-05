vitre nantes a la beaujoire ca ne passe pas icon elnanlens 132 330917

Nantes se tire une balle dans le pied avant l'OL

FC Nantes05 févr. , 18:20
parQuentin Mallet
En pleine crise de résultats depuis le début de la saison, le FC Nantes ne devrait pas pouvoir compter sur ses supporters pour la réception de l'Olympique Lyonnais ce samedi. S'ils ont bien prévu de venir, ils n'ont pas l'intention de chanter à la gloire de leur club.
Le FC Nantes traverse définitivement une saison délicate. S'il a plusieurs fois été aux portes de la Ligue 2 lors des saisons précédentes, le club de la cité des Ducs n'a jamais été aussi proche de la relégation. En cause, un mercato estival complètement raté, un Luis Castro peu inspiré et son remplaçant, Ahmed Kantari, qui ne parvient pas à faire mieux. Le mercato hivernal a été l'occasion pour les Canaris de se renforcer, avec pas moins de sept arrivées, mais cela n'a pas encore eu l'effet escompté.

Hormis une victoire à 11 contre 9 au Vélodrome, Nantes a perdu tous ses matchs en janvier et s'apprête à recevoir la grande équipe en forme du moment, l'Olympique Lyonnais. Pour cette occasion, le stade de la Beaujoire sonnera creux. Les supporters nantais, épuisés par les résultats et toujours en colère contre Waldemar Kita, n'ont pas prévu d'animer les tribunes.

La Brigade Loire fait grève

Le 29 janvier dernier, le collectif Brigade Loire, principal groupe de supporters nantais, a annoncé dans un communiqué un arrêt total des encouragements à domicile. La réception de l'OL ne fera donc pas exception, alors que la dernière victoire du FC Nantes à la Beaujoire remonte au 30 août 2025 face à Auxerre (1-0). Il n'y aura donc pas de chants ou autres animations en tribunes. Une situation qui fait logiquement les affaires des hommes de Paulo Fonseca, qui ne connaissent une dynamique totalement opposée.
De leur côté, ces derniers sont actuellement sur une série de 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Malgré la fatigue accumulée par les 8 matchs disputés depuis le début de l'année 2026, les Gones comptent bien profiter de la situation cataclysmique à Nantes pour continuer leur chemin.
Derniers commentaires

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Je vois pas l OL gagner

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Mais en faites t’es tellement con qu’on a juste envi de t’insulter

L'OM refuse de lâcher ce joueur boycotté

Bah ils ont un clown au costume trop grand comme président, ils sont en tournée dans toute le France et font rire les petits comme les grands. T'appelles ça comment ?

Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon

Un tunnel, un métro et voilà un stade... le raconte à peu près tout et n'importe quoi pour passer.

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Annecy aussi ça devait être tranquille 🤣🤣🤣🐐🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading