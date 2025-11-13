Neymar en équipe de France, Mbappé se régale

Le gars ouvre sa bouche à chaque fois sans aucun arguments c’est horrible de pas pouvoir le bloquer.
Letang le plus gros suceur qatari..... mouais j ai totallement confiance en ce type. je crois tout ce qu il dit
Je te remets (pour la 3ème fois) la suite de l'article de RMC Sport : "Les frondeurs aborderont bien évidemment ce sujet lors du collège de Ligue 1 prévu cette semaine. Mais cette lettre démontre une tension permanente sur tous les sujets, entre plusieurs groupes de présidents. Certaines sources font savoir que des présidents frondeurs avaient accepté lors d'un CA la présence uniquement des représentants et que ce sujet serait abordé lors d'un collège le 12 novembre. Dans sa réponse aux clubs, Olivier Létang a fait savoir : "Il ne s’agissait pas d’une réunion de négociation mais une réunion de reprise de contact sur le sujet entre les différents acteurs. Si l’objet de cette réunion avait été une négociation, engageant la position des clubs, il est évident qu’un collège de Ligue 1 aurait été convoqué en amont", explique le patron du collège de Ligue 1. "Ces clubs critiquent a posteriori la tenue d’une telle réunion….dont ils avaient validé le principe lors d’un CA 15 jours avant ! Soit c’est de l’amnésie, soit c’est de la mauvaise foi !", ajoute un proche de la LFP." Dijaya, on peut te comprendre la 1ère fois quand tu as mis l'article tronqué. Tu ne savais pas. Mais après t'avoir répondu deux fois en mettant la suite de l'article, tu continues à mettre le même article tronqué et ça montre clairement ta mauvaise foi.
hahaha quelle belle saucisse. On a aussi Balerdi pour 50M, pour faire oublier leur peine ^^
Plus value de +10M en pour 15matches joués chez nous . On peut pas tellement refuser si vraiment on doit vendre cet hiver plutôt qu’en été ( où il vaudra peut être 5-10M de plus )
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
✨ 🇫🇷 @walidacherchour : "Le possible duo Cherki-Mbappé me fait penser à Neymar et Mbappé au PSG, dans le style. On peut avoir ce style d'association et ça peut faire grandir l'équipe de France, même si je veux pas comparer Neymar et Cherki"