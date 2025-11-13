Neymar en équipe de France, Mbappé se régale

Blessé lors du rassemblement précédent, Rayan Cherki sera titulaire contre l’Ukraine ce jeudi au Parc des Princes. Son association avec Kylian Mbappé est très attendue par Walid Acherchour.

Brillant avec l’équipe de France contre l’Espagne et l’Allemagne en juin dernier, Rayan Cherki a manqué les derniers matchs des Bleus. Le meneur de jeu de Manchester City, de retour de blessure, est en revanche disponible pour les rencontres face à l’Ukraine ce jeudi puis l’Azerbaïdjan dimanche. Le joueur formé à l’OL sera même titulaire au Parc des Princes face aux Ukrainiens dans un match décisif pour assurer la qualification à la Coupe du monde.

Walid Acherchour attend avec grande impatience de voir ce que peut donner l’association de Cherki et de Mbappé. Car sur les ondes de RMC, le consultant n’a pas caché qu’il attendait beaucoup du meneur de jeu de Manchester City, en forme en Premier League et dont le profil lui rappelke celui d’un certain Neymar comme il l’a expliqué en détails dans l’After Foot.

« Deschamps prend Cherki car il a montré des qualités contre l’Allemagne et l’Espagne, et il est sur une très bonne dynamique à Manchester City. C’est une chance pour Cherki de jouer avec Haaland et Mbappé en club et en sélection. Sa qualité de passe est exceptionnelle, il est dans les meilleurs joueurs au monde sur cet aspect. Haaland et Mbappé vont à 10.000 à l’heure, ce sont des buteurs qui aiment les espaces, qui sont habités par le but et les statistiques et qui vont faire les appels » a d’abord expliqué Walid Acherchour avant de poursuivre au sujet de Rayan Cherki et de Kylian Mbappé.

Walid Acherchour compare Cherki à Neymar

« Je pense que Cherki et Mbappé sont totalement compatibles. Je vais peut-être effrayer mais ça me fait penser à Neymar-Mbappé au PSG. Neymar avait une qualité de passe exceptionnelle. Je parle de la période sans Messi quand les mecs se trouvaient les yeux fermés. On peut avoir ce style d’association et ça peut faire grandir l’équipe de France » estime le consultant de l’After Foot sur RMC. Probablement positionné en numéro dix derrière Kylian Mbappé avec Michael Olise à sa droite et Bradley Barcola à sa gauche, Rayan Cherki aura toutes les cartes en mains pour briller ce jeudi soir face à l’Ukraine. Un match qui peut compter pour Rayan Cherki dans l’optique de la Coupe du monde 2026 afin de gagner de gros points pour être titulaire.