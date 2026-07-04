Mbappé « très content de jouer contre le Maroc »

Mbappé « très content de jouer contre le Maroc »

Equipe de France05 juil. , 1:45
parGuillaume Conte
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Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé n’a pas fait un grand match, mais il a quelque part montré l’exemple en restant concentré toute la rencontre, et en ne tombant pas dans les terribles provocations du Paraguay.
Interrogé par M6 après la victoire, l’attaquant français s’est voulu mesuré, acceptant la façon de jouer de l’adversaire et avouant que les Bleus avaient aussi besoin de se battre de manière différente des fois. « On savait quel type de match on allait avoir. Je pense le match qu'on a eu, comment on l'a joué, c'est très bien. On a montré qu'on n'était pas seulement une équipe qui savait jouer un football offensif. S'il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde, désolé de l'expression. On n'a pas de problème avec ça. Ils pensaient qu'on allait venir jouer en smoking, qu'on allait juste venir faire des belles actions et des une-deux. Tout le monde joue avec ses armes, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de jouer au foot, il n'y a qu'une seule manière, c'est de gagner », a résumé Kylian Mbappé, histoire de faire comprendre que pour voir un beau match, il faut tout de même deux équipes.

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Place maintenant au quart de finale, qui va arriver très vite contre le Maroc, de son ami Achraf Hakimi. « On passe à une étape supplémentaire, il faut récupérer et se concentrer sur le Maroc. Achraf Hakimi ? Je pense qu'il m'a déjà écrit. On va se concentrer, on va jouer, on sait que c'est une très bonne équipe, on est très contents de jouer contre eux. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour continuer notre chemin », a lancé Kylian Mbappé, qui a déjà sorti les Lions de l’Atlas d’un mondial il y a quatre ans, et espère forcément une issue similaire.
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